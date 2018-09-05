Ä°spanya'da halk ekonomik krizin faturasÄ±nÄ±n sÄ±rtlarÄ±na yüklenmesine karÅŸÄ± günlerce sokaÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. (2011) | FotoÄŸraf: Fotograccion/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Ä°spanyaâ€™da kriz her bir yeni zengine karÅŸÄ± 24 yoksul yarattÄ±
Ä°spanya'da halkÄ± kÄ±vrandÄ±ran ekonomik kriz dÃ¶neminde 10 bin yeni milyoner tÃ¼redi.
Ekonomik sorun ve krizlerin en çok emekçileri vurduÄŸunun, kimi zenginlerin ise servetlerine servet kattÄ±klarÄ±nÄ±n bir örneÄŸi de Ä°spanya’da yaÅŸandÄ±.
Ä°spanya’da, ülkedeki gelir eÅŸitsizliÄŸinin en fazla olduÄŸu ekonomik kriz döneminde, serveti 1.5 milyon avroyu geçenlerin sayÄ±sÄ± 10 bin yeni milyonerle birlikte 47 bin 614’e yükselerek rekor kÄ±rdÄ±.
Publico gazetesinin haberine göre, 2007-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ülkedeki avro milyonerlerine 10 bin 95 kiÅŸi daha eklendi. Habere göre, servetlerdeki bu artÄ±ÅŸ toplumun çoÄŸunluÄŸunun lehine olmadÄ±. Bu dönemde ülkede zenginleÅŸen her bir Ä°spanya vatandaÅŸÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k 24 Ä°spanya vatandaÅŸÄ±. “Ekonomik krizin atlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” ileri sürülürken veriler ise “eÅŸitsizliÄŸin daha da büyüdüÄŸü”ne iÅŸaret etti.
Kriz döneminde, yapÄ±lan vergi beyanlarÄ±na göre, en çok varlÄ±k birikimi ise 176.842 milyon avro ile Katalonya bölgesinde, ardÄ±ndan da 158.077 milyon avro ile Madrid’de gerçekleÅŸti. Endülüs Özerk Bölgesi’nde bu rakam 43.268 milyon avro olurken, Galiçya’da ise 38.560 milyon avro oldu. (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 15:58