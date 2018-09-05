Fatsa'da taÅŸ ocaÄŸÄ± ÅŸikayeti: Tespit var, 'dur' diyen yok

Ordu'da Ã§evreye zarar verdiÄŸi tespit edilen taÅŸ ocaÄŸÄ± iÃ§in kapasite artÄ±rÄ±mÄ± baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±. ORÃ‡EV, 'Åžikayete raÄŸmen yaptÄ±rÄ±m yok' diyor.

Fatsa’daki taÅŸ ocaÄŸÄ±nÄ±n yönetimi, ocaÄŸÄ±n çevreye verdiÄŸi zararÄ±n tespiti yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen kapasite artÄ±rÄ±mÄ± için baÅŸvuru yaptÄ±. Ordu Çevre DerneÄŸi (ORÇEV) BaÅŸkanÄ± Gül Ersan, halkÄ±n taÅŸ ocaÄŸÄ±na karÅŸÄ± ÅŸikayet dilekçeleri verdiÄŸini ama ÅŸirkete karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mda bulunacak bir makam bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ersan, Fatsa’nÄ±n Salihli Mahallesi’nde yÄ±llardÄ±r faaliyet gösteren Demirten AÅž’ye ait bazalt taÅŸ ocaÄŸÄ± ile ilgili taÅŸ ocaÄŸÄ± çevresinde yaÅŸayanlarca birçok kuruma ÅŸikayet dilekçeleri yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bir sonuç alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Mahalle halkÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan ÅŸikayet üzerine DSÄ° 75. Åžube MüdürlüÄŸünün teknik elemanlarÄ±nca inceleme yapÄ±lmÄ±ÅŸ; ÅŸirket tarafÄ±ndan yapÄ±lan iki adet menfezin dere yataÄŸÄ±ndaki su akÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellediÄŸi tespit edilmiÅŸti” dedi.

Ersan, önlem alÄ±nmasÄ±nÄ± beklerken ÅŸirketin iÅŸletmeyi büyütmek için ÇED baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “ÇED raporu onaylandÄ± ve ÇED süreci baÅŸladÄ±” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 15:51

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