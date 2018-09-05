ï»¿
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 15:52
FotoÄŸraf: Evrensel
AÄŸustosâ€™ta 41 kadÄ±n erkekler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
05 EylÃ¼l 2018 15:44
KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu, 2018 AÄŸustos ayÄ± raporunu aÃ§Ä±kladÄ±.
KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu, 2018 AÄŸustos ayÄ± raporunu açÄ±kladÄ±. Rapora göre AÄŸustos’ta 41 kadÄ±n erkekler tarafÄ±ndan öldürüldü.
Platform geçtiÄŸimiz aya oranla bu ay kadÄ±n cinayetlerinde artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Öldürülen 41 kadÄ±nÄ±n 15’i ÅŸüpheli ölüm, 13’ünün neden öldürüldüÄŸü tespit edilemedi, 5’i hayatÄ±na dair karar almak isterken öldürüldü, 6’sÄ± ise ekonomik bahanelerle öldürüldüÄŸü kayÄ±tlara geçti.
Raporda öne çÄ±kan diÄŸer veriler ÅŸöyle:
- Öldürülen kadÄ±nlarÄ±n 17’sinin faili meçhul, 10’u evli olduÄŸu erkek tarafÄ±ndan, 5’i akraba ya da tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan, 3’ü babasÄ±, 3’ü oÄŸlu, 1’i üvey oÄŸlu, 1’i birlikte olduÄŸu erkek ve 1’i eskiden birlikte olduÄŸu erkek tarafÄ±ndan öldürüldü.
- KadÄ±nlarÄ±n 17’si 36-65 yaÅŸ, 6’sÄ± 26-35 yaÅŸ, 6’sÄ± 19-25 yaÅŸ, 1’i 15-18 yaÅŸ, 1’i 12-14 yaÅŸ, 1’i de 0-11 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaydÄ±.
- Bu ay içerisinde en çok kadÄ±n cinayetinin iÅŸlendiÄŸi iller ÅŸu ÅŸekilde; Ä°stanbul 8, AdÄ±yaman 4, ÅžanlÄ±urfa 4.
- Yine basÄ±ndan derlenen verilere göre AÄŸustos’ta 22 kadÄ±n cinsel saldÄ±rÄ±ya maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan kadÄ±nlarÄ±n 19’u saldÄ±rganÄ± tanÄ±mÄ±yor. KadÄ±nlarÄ±n 14’ü evde, 7’si sokak, hastane, okul, otobüs gibi kamusal alanda, 1’i sosyal medyada cinsel ÅŸiddete maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±.
- AyrÄ±ca bu ay iki trans kadÄ±n da öldürüldü. Bursa’da 9 AÄŸustos’tan itibaren haber alÄ±namayan trans kadÄ±n Begüm’ün cansÄ±z bedeni bir otel odasÄ±nda günler sonra bulundu. Ä°stanbul’da ise trans kadÄ±n Esra AteÅŸ evinin önünde bÄ±çakla öldürüldü. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 15:52
Denizli'de kadÄ±n cinayeti: 18 gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
www.evrensel.net