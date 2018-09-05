Ä°YÄ° Partiden 'ittifak yok' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü BuÄŸra Kavuncu, "Ä°ttifak bizim gündemimizde yok. Biz, tüm il ve ilçelerde tek baÅŸÄ±mÄ±za seçime girip, bütün belediyeleri alacak ÅŸekilde organize oluyoruz. Ä°ttifakla alakalÄ± herhangi çalÄ±ÅŸmamÄ±z yok, olmayacak da" dedi.

Ä°YÄ° Parti BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±, parti genel merkezinde toplandÄ±. AyaÄŸÄ±ndan ameliyat geçirdiÄŸi için Genel BaÅŸkan Meral AkÅŸener'in katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± sonrasÄ± Kavuncu, basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Kavuncu, ameliyatÄ± baÅŸarÄ±lÄ± geçen ve yarÄ±n tedavi gördüÄŸü hastaneden taburcu edilecek AkÅŸener'in bir hafta istirahat edeceÄŸini belirtti.

Ä°YÄ° Parti olarak önceliklerinin yerel seçimler olduÄŸunu belirten Kavuncu, "Yerel seçimler için sahaya iniyoruz. Divanda almÄ±ÅŸ olduÄŸumuz karar doÄŸrultusunda, 17 Eylül itibarÄ±yla genel merkezin belirlediÄŸi komisyonlar, Türkiye'deki bütün illeri, ilçeleri tek tek ziyaret edecek." ifadesini kullandÄ±.

BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nÄ±n tavsiyesi doÄŸrultusunda hemen hemen bütün il baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda istifalarÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸini dile getiren Kavuncu, 17 Eylül'e kadar teÅŸkilatlardaki yapÄ±lanmanÄ±n tamamlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± ümit ettiÄŸini belirtti.

Yerel seçimlerle ilgili hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n iddialÄ± bir ÅŸekilde sürdüÄŸünü vurgulayan Kavuncu, alacaklarÄ± birçok il ve ilçe belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ±yla, Ä°YÄ° Partinin farkÄ±nÄ±, vizyonunu, çalÄ±ÅŸma arzusunu ve adaletini kamuoyuna göstermek istediklerini söyledi.

Kavuncu, bir basÄ±n mensubunun, "Yerel seçimlerde Ä°YÄ° Partinin bir ittifak yapÄ±p yapmayacaÄŸÄ±" sorusu üzerine, "Ä°ttifak bizim gündemimizde yok. Biz, tüm il ve ilçelerde tek baÅŸÄ±mÄ±za seçime girip, bütün belediyeleri alacak ÅŸekilde organize oluyoruz. Ä°ttifakla alakalÄ± herhangi çalÄ±ÅŸmamÄ±z yok, olmayacak da." deÄŸerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:07

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