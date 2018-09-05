'Ã‡orlu'daki tren kazasÄ±nda suÃ§lu yaÄŸmur deÄŸil denetimi yapmayandÄ±r'

Ã‡orlu'daki tren kazasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu kamuoyu ile paylaÅŸan TMMOB, 'OlayÄ±n suÃ§lusu yaÄŸmur deÄŸil denetimi yapmayanlardÄ±r' dedi.

Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Ä°nÅŸaat Mühendilseri OdasÄ±, TekirdaÄŸ’Ä±n Çorlu ilçesinde 8 Temmuz’da meydana gelen ve 25 kiÅŸinin öldüÄŸü 317 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu kamuoyu ile paylaÅŸÄ±ldÄ±. Oda tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada “Bu olayÄ±n suçlusu yaÄŸmur deÄŸildir. Yapanlar, yaptÄ±ranlar ve yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan yapÄ±larÄ± denetlemeyenlerdir” denildi.

Görseller eÅŸliÄŸinde raporu sunan Ä°nÅŸaat Mühendisleri OdasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Cemal Gökçe, demiryolu hattÄ±nÄ±n tarÄ±m arazileri içinden geçtiÄŸine dikkat çekti. Gökçe, “TarÄ±m arazilerinin geçtiÄŸi yerlerde zeminin taÅŸÄ±ma gücü zayÄ±f olur. Çekilen fotoÄŸraflarda balast ve alt balast atamalarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸi nedeniyle iÅŸlevini yitirdiÄŸi hatta tabii zemin içinde kaybolduÄŸu görülmektedir. Demiryolu hattÄ± yapÄ±lÄ±rken göçme, çökme ve tabaka kaymasÄ± ve boÅŸalmasÄ± ile ilgili bilgiler dikkate alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca yaÄŸan yaÄŸmurlar dikkate alÄ±narak gerekli olan bakÄ±m ve kontroller yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Suçlu yaÄŸmur deÄŸildir. Yapanlar, yaptÄ±ranlar ve yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan yapÄ±larÄ± denetlemeyenlerdir” diye konuÅŸtu.

‘DOLGU TEKNÄ°ÄžE UYGUN DEÄžÄ°L’

FotoÄŸraf: Süleyman CoÅŸkun Bozyel/AA

Yetkililerin her afet sonrasÄ± yaptÄ±klarÄ± gibi konunun özünü unutup sonuca göre hüküm verdiklerini belirten Gökçe “Bölgede olaydan önceki günlerde görülen kÄ±sa süreli ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar, yol ve altyapÄ± tesisleri denetiminin sÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için önemli bir iÅŸaret sayÄ±lmalÄ±ydÄ±. Ancak bu verinin yeterince deÄŸerlendirilmediÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor” deÄŸerlendirmesinde bulundu. Demiryolunun güvenlik sÄ±ralamasÄ±nda ulaÅŸtÄ±rma türleri arasÄ±nda üstlerdeki yerini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve güvenli olduÄŸunu ancak onu güvenli yapanÄ±n arka planda sistemi yönetenlerin güvenlik anlayÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Gökçe, yenilenen ve tekrardan hizmete açÄ±lan demiryolu hattÄ±nda bulunan menfez dolgusunda; kÄ±rÄ±k mermer, fayans ve mermer parçalarÄ± bulunduÄŸuna ve oluÅŸturulan dolgunun tekniÄŸe uygun oluÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Türkiye Demiryolu UlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n SerbestleÅŸtirilmesi HakkÄ±nda Kanun 2013 yÄ±lÄ±nda yürürlüÄŸe girdiÄŸini söyleyen Gökçe, bu süreçte yüzyÄ±llÄ±k kurumsal birikim ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n deneyimlerinin birçoÄŸunun heba edildiÄŸini belirtti. Liyakat esaslÄ± görevlendirmeler yapmak ve uygulamalarda evrensel akÄ±l ve vicdan ölçütlerini gözetmenin tüm kurumlar için olduÄŸu gibi TCDD için gerekli olduÄŸunu ifade eden Gökçe “YaÅŸanan olumsuzluklarÄ± neden-sonuç baÄŸlamÄ±nda inceleyip sonuçlarÄ±nÄ± ÅŸeffaf bir ÅŸekilde kamuoyuyla paylaÅŸmak sorumluluÄŸu da kamu hizmeti yapmanÄ±n bir gereÄŸi olarak hassasiyetle yerine getirilmelidir” diye konuÅŸtu.

‘ALTYAPI VE ÜSTYAPI YETERSÄ°Z’

8 Temmuz günü Çorlu’da treninin raydan çÄ±kma olayÄ±nÄ±n, söz konusu hattÄ±n altyapÄ±sÄ±na iliÅŸkin zayÄ±flÄ±klarÄ± ve denetim eksiklerini gözler önüne serdiÄŸine vurgu yapan Gökçe, son olarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bölgede olaydan önceki günlerde görülen kÄ±sa süreli ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar, yol ve altyapÄ± tesisleri denetiminin sÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için önemli bir iÅŸaret sayÄ±lmalÄ±ydÄ±; ancak, bu verinin yeterince deÄŸerlendirilmediÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Olayda ön planda olan üstündeki dolgu boÅŸalan menfez, trenin raydan çÄ±kmasÄ±nda doÄŸrudan etkili olmayÄ±p, buradan geçerken ÅŸiddetli sarsÄ±ntÄ± hisseden makinistlerin seri fren yapmasÄ±na neden olmuÅŸtur. Trenin normal fren yapmasÄ± ya da fren uygulamamasÄ± halinde, yoluna raydan çÄ±kmadan devam etmesi muhtemeldi. AltyapÄ±sÄ± ve üstyapÄ±sÄ± yeteri kadar iyi durumda olmayan demiryolu hatlarÄ±nda uygulanan seri fren, üstyapÄ±da burkulma gibi çeÅŸitli geometrik bozulmalara neden olabilmektedir. Çorlu’daki olayda, uygulanan seri fren raylarda burkulmaya yol açtÄ±ÄŸÄ± için trenin raydan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmektedir. Olaydan sonra menfez dolgusunda ve menfezden sonraki hat kesiminde yapÄ±lan onarÄ±m iÅŸlerinin tekniÄŸine uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± yerinde gözlemlenmiÅŸtir. Bu koÅŸullarda, aynÄ± yerde benzer olaylar meydana gelmesi kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 15:18

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