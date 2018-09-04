Japonya'da son 25 yÄ±lÄ±n en ÅŸiddetli tayfunu 10 can aldÄ±

Japonya'da son 25 yÄ±lÄ±n en ÅŸiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununu hayatÄ± felÃ§ etti, can kayÄ±plarÄ± yaÅŸandÄ±, bÃ¼yÃ¼k hasar meydana geldi.

Japonya'da 1993'ten beri yaÅŸanan en ÅŸiddetli tayfun olarak kayÄ±tlara geçen Jebi tayfunu 10 kiÅŸinin ölümüne neden oldu. Bölgede bugün bir milyondan fazla eve elektrik verilemiyor. Osaka körfezi açÄ±klarÄ±nda bulunan Kansai havaalanÄ±nÄ±n pisti ve terminal binasÄ±nÄ±n zemin katÄ± su altÄ±nda kaldÄ±. Yüzlerce uçuÅŸ iptal edildi. Mahsur kalan 3 binden fazla yolcu botlar ve otobüslerle dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

Ülkeyi dün vuran tayfun hayatÄ± felç etti, yüz binlerce insan için tahliye emri verildi. Tayfun nedeniyle büyük maddi zarar meydana geldi. Kyodo ajansÄ±nÄ±n Japonya Meteoroloji AjansÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre, Hyogo bölgesinin Kobe kenti ile Shikoku adasÄ±nÄ±n Tokushima bölgesini vuran tayfunun beraberinde getirdiÄŸi saÄŸanak ve ÅŸiddetli rüzgar nedeniyle yüzlerce uçak ile tren seferi iptal edildi.

Osaka körfezine demir atan bir geminin tayfunun etkisiyle sürüklenerek Izumisano kenti ile yapay bir ada üzerine kurulu Kansai UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ± birbirine baÄŸlayan bir köprüye çarptÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Kazada, gemideki 11 mürettebattan yaralanan olmadÄ±.

Tayfun nedeniyle havaalanÄ±nÄ±n uçak pistinin ve terminal binasÄ±nÄ±n zemin katÄ±nÄ±n sular altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Jebi tayfununun saatteki hÄ±zÄ±nÄ±n 216 kilometreye kadar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Meteoroloji uzmanlarÄ± tayfunun bu sabah (5 Eylül 2018) itibariyle etkisini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 14:57

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