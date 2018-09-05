KKTCâ€™de hayvan Ã¼reticileri, zamlar nedeniyle TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ± bastÄ±

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nde Hayvan Ãœreticileri BirliÄŸi Ã¼yeleri zamlarÄ± protesto amacÄ±yla TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±.

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti’nde Hayvan Üreticileri BirliÄŸi üyeleri, arpa ve yeme gelen zamlarÄ± protesto etmek amacÄ±yla TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± önünde eylem yaptÄ±. Sloganlar atÄ±p, bakanlÄ±k binasÄ±na girmeye çalÄ±ÅŸanlarla polis arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Bakan Erkut Åžahali ile yaptÄ±klarÄ± konuÅŸmadan tatmin olmayan hayvancÄ±lar, bu kez de Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'na doÄŸru yürüyüÅŸe geçti.

Hayvan Üreticileri BirliÄŸi üyeleri, arpa ve yeme gelen zamlarÄ± protesto etmek için LefkoÅŸa'da KKTC TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± önünde bir araya geldi. KatÄ±rlarla ve traktörlerle gelen eylemciler, 'Bakan istifa' ve 'AçÄ±z' sloganlarÄ± attÄ±, bir süre sonra da kalabalÄ±k, bakanlÄ±k binasÄ±na yürüdü.

Bina giriÅŸinde toplananlar ile polis arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Bu sÄ±rada binanÄ±n bazÄ± camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

TarÄ±m BakanÄ± Erkut Åžahali, eylem yapanlarla görüÅŸmek için dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±. Bakan Åžahali, eylemcilerle yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, döviz kurundaki yükseliÅŸ nedeniyle ülkenin ekonomik kriz yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yaptÄ±klarÄ± eylemde haklÄ± olduklarÄ±nÄ± söylerdi. Åžahali, “Bu devlet, dayanabileceÄŸi yere kadar dayandÄ±. ArpanÄ±n fiyatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiremedik” dedi. Hep birlikte ekonomik çÄ±kmazdan kurtulacaklarÄ±nÄ± kaydeden Åžahali, “Biz elimizden geleni yapÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

Bakanla yaptÄ±klarÄ± konuÅŸmadan tatmin olmadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen eylemciler, istifa sloganlarÄ± eÅŸliÄŸinde Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'na doÄŸru yürüyüÅŸe geçti. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 15:11

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