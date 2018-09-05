Pakistan'da bakan, yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± nedeniyle istifa etti

Pakistan'da 20 AÄŸustos'ta kurulan hÃ¼kÃ¼metin Parlemento Ä°liÅŸkileri BakanÄ± BabÃ¼r Avan, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± nedeniyle istifa etti.

Pakistan'da, daha ayÄ±nÄ± doldurmayan hükümette istifa yaÅŸandÄ±. Parlamento Ä°liÅŸkileri BakanÄ± Babür Avan, hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± nedeniyle görevinden istifa etti.

Ulusal Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan Ä°mran Han'a dün gece istifasÄ±nÄ± sunan Avan'Ä±n dilekçesi bugün kabul edildi.

Adalet BakanÄ± olduÄŸu 2008-2013 yÄ±llarÄ±nda yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Avan'Ä±n yeni hükümetteki görevi 16 gün sürdü.

27 MÄ°LYAR RUPÄ° ZARARA NEDEN OLMAKLA SUÇLANIYOR

Avan'Ä±n söz konusu bakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde Enerji BakanÄ± ile Nandipur Enerji Santrali projesinin gecikmesine yol açarak 27 milyar Pakistan rupisi (yaklaÅŸÄ±k 1.4 milyar lira) zarar oluÅŸmasÄ±na neden olduÄŸu iddia ediliyor.

Avan ise sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iddialarÄ± reddederek, "NAB'dan, yanlÄ±ÅŸ iddialar karÅŸÄ±sÄ±nda kendimi savunmak için birkaç kez talepte bulunduysam da bu ÅŸansa sahip olamadÄ±m" dedi. Avan, NAB'Ä±n soruÅŸturmayÄ± tek taraflÄ± yürüttüÄŸünü ve kendisini ifadeye çaÄŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

Pakistan'da meclis üyeleri arasÄ±ndan seçilmeyen bakanlar "DanÄ±ÅŸman" adÄ±yla bakanlÄ±k görevini yürütüyor. Avan, hükümette danÄ±ÅŸman adÄ±yla bakanlÄ±k yapan 5 üyeden biriydi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 14:30

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