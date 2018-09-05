Okul servislerine sensÃ¶rlÃ¼ koltuk zorunluluÄŸu 1 yÄ±l ertelendi

Ã–lÃ¼mlÃ¼ kazalarÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ndeme gelen Ã¶ÄŸrenci servilerine dair Ã¶nlemleri alma zorunluluÄŸu 1 yÄ±l ertelendi.

Okul servis araçlarÄ±nda yaÅŸanan ölümlü kazalarÄ±n ardÄ±ndan gündeme gelen her öÄŸrenci için 'oturmaya dayalÄ± koltuk sensörü', 'üç nokta emniyet kemeri' ve 'her koltuÄŸu görecek ÅŸekilde kamera ile internet sistemlerinin' zorunlu hale getirilmesi bir yÄ±l ertelendi. Daha önce 3 Eylül 2018 olarak belirlenen zorunluluk tarihi 3 Eylül 2019 tarihine uzatÄ±ldÄ±. Servis araçlarÄ±ndaki deÄŸiÅŸikliliklerin bu eÄŸitim ve öÄŸretim yÄ±lÄ±na yetiÅŸmemesi nedeniyle Ä°stanbul Umum Servis AracÄ± Ä°ÅŸletmecileri Esnaf OdasÄ±, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±'na geçici bir "buton" önerisinde bulundu. Serviste bulunan hostes, öÄŸrencilerin indiÄŸine dair butona basmazsa alarm sistemi devreye girecek.

OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na sayÄ±lÄ± günler kala güvenlik sorunuyla gündeme gelen okul servislerinde denetimler baÅŸladÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan okul servis araçlarÄ± yönetmeliÄŸinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na dair yönetmelik ise geçtiÄŸimiz günlerde Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Buna göre, her öÄŸrenci ve çocuk için 'üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlÄ± sensörlü sistem bulundurma, iç ve dÄ±ÅŸ kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayÄ±t yapabilen kayÄ±t cihazÄ±' zorunluluklarÄ±yla ilgili süre 3 Eylül 2019'a kadar uzatÄ±ldÄ±. Fabrika çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen 'iç mekanÄ± gösteren beyaz cam zorunluluÄŸu'na ait sürenin son günü ise 3 Eylül 2020 olarak belirlendi.

'BUTON' ÖNERÄ°SÄ°

YönetmeliÄŸe uygun servis araçlarÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±na bir yÄ±l kadar bir süre olduÄŸunu vurgulayan Ä°stanbul Umum Servis AracÄ± Ä°ÅŸletmecileri Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hamza Öztürk, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±'na geçici bir çözüm önerisinde bulunduklarÄ±nÄ± belirtti. Yönetmelikte yer alan maddelerin mevcut servis araçlarÄ±na uygulanmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Hamza Öztürk, bakanlÄ±ÄŸa sunduklarÄ± öneriyi ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

"Üç nokta emniyet kemeri koltuk sÄ±rtlarÄ±mÄ±z belli testlere dayanÄ±klÄ± olamayacaÄŸÄ± için mümkün deÄŸil. 2019'a yetiÅŸmesi için gerekli araÅŸtÄ±rma ve incelemeler yapÄ±lÄ±yor. Bizim talebimiz 2023'e kadar tüm araçlarÄ±mÄ±zÄ±n yönetmeliÄŸe uygun hale getirilmesi. Yenilenen arabalar bu donanÄ±mlara uygun olsun istiyoruz. Biz kesinlikle donanÄ±mdan kaçmÄ±yoruz. YalnÄ±zca yeni sensör ve kamera elektrik donanÄ±mÄ±na ilave olacaÄŸÄ±ndan çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na bir sÄ±kÄ±ntÄ± gelsin istemiyoruz. BakanlÄ±ÄŸa geçici 'buton' önerisinde bulunduk. Bu buton servisin en arkasÄ±na yerleÅŸtirilecek. Serviste bulunan hostes çocuklarÄ±n arabadan indiÄŸine dair butona basmazsa araba durduktan 5 dakika sonra alarm sistemi devreye girecek. Yani sistem 'araçta çocuk kaldÄ±' ÅŸeklinde sinyal verecek. Böylesi bir sistemin geçiÅŸ döneminde kolay uygulanacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 14:25

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