CNN TÃ¼rk'Ã¼n Åžirin PayzÄ±n'Ä±n iÅŸine son verdiÄŸi iddia edildi

CNN TÃ¼rk televizyonunun, Neler Oluyor programÄ±nÄ± hazÄ±rlayan ve sunan Åžirin PayzÄ±n'Ä±n gÃ¶revine son verdiÄŸi iddia edildi.

CNN Türk'te Ne Oluyor programÄ±nÄ± yapan ve sunan Åžirin PayzÄ±n'Ä±n kanalla yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±.

Medyaradar'Ä±n haberine göre, DoÄŸan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te baÅŸlayan deÄŸiÅŸiklikler devam ediyor. Habere göre, Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok ismin görevine son veren CNN Türk, Åžirin PayzÄ±n ile de yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Åžirin PayzÄ±n'Ä±n odasÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ± ve çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±yla vedalaÅŸarak kanaldan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 13:59

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