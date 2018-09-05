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FotoÄŸraflar: Pixabay
TÃ¼rkiye ve Rusya'dan â€˜Suriyeâ€™ toplantÄ±sÄ±
05 EylÃ¼l 2018 11:24
'Suriyeâ€™deki geliÅŸmeler ve bÃ¶lgesel gÃ¼venlik konularÄ±na yÃ¶nelik TÃ¼rkiye ve Rusya Ã‡alÄ±ÅŸma GruplarÄ± arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonuncusu icra edildi.'
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan (MSB), Suriye konusunda Türkiye ve Rusya ÇalÄ±ÅŸma GruplarÄ± arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin sonuncusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
MSB'den yapÄ±lan açÄ±klamada, "Suriye’deki geliÅŸmeler ve bölgesel güvenlik konularÄ±na yönelik Türkiye ve Rusya ÇalÄ±ÅŸma GruplarÄ± arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin sonuncusu 31 AÄŸustos - 04 Eylül 2018 tarihleri arasÄ±nda Ankara’da icra edilmiÅŸtir." bilgisi verildi.
AçÄ±klamada konuyla ilgili müÅŸterek çalÄ±ÅŸmalarÄ±n gelecek dönemde de devam edeceÄŸi belirtildi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 11:44
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