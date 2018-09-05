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Hindistan'da viyadÃ¼k Ã§Ã¶ktÃ¼: 1 Ã¶lÃ¼, 23 yaralÄ±
05 EylÃ¼l 2018 11:31
Hindistan'Ä±n KalkÃ¼ta kentinde viyadÃ¼ÄŸÃ¼n Ã§Ã¶kmesi sonucu bir kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 23 kiÅŸi yaralandÄ±.
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 11:38
Hindistan'Ä±n Kalküta kentinde viyadüÄŸün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kiÅŸi öldü, 23 kiÅŸi yaralandÄ±.
Yetkililer, kazanÄ±n dün Kalküta'nÄ±n Majerhat semtinde meydana geldiÄŸini, olayda yaralanan 24 kiÅŸinin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlardan birinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildirdi.
Kaza sÄ±rasÄ±nda viyadüÄŸün çöken bölümünde biri otobüs olmak üzere 5'den fazla araç bulunduÄŸu belirtildi. (AA)
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