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FotoÄŸraf: Ali GÃ¼zel/EVRENSEL
OHAL Komisyonu'na baÅŸvurularda son gÃ¼n
05 EylÃ¼l 2018 10:48
OHAL Komisyonu'na baÅŸvurular bugÃ¼n mesai saati bitiminde son buluyor.
OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonuna baÅŸvurular bugün sona eriyor.
OHAL kapsamÄ±nda, 8 Temmuz 2018'de çÄ±karÄ±lan 701 sayÄ±lÄ± KHK ile haklarÄ±nda doÄŸrudan iÅŸlem tesis edilen gerçek ve tüzel kiÅŸilerce yapÄ±lan elektronik ortamdaki baÅŸvuru iÅŸlemlerinin bugün sona ereceÄŸi bildirildi.
BaÅŸvuru için "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alÄ±nan baÅŸvuru formu imzalanarak, ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilecek. BaÅŸvuru belgeleri buradaki görevlilerce onaylanacak.
BaÅŸvuru ve alÄ±ndÄ± belgesi düzenleme iÅŸlemlerinin, bugün mesai saati bitimine kadar tamamlanmasÄ± gerekiyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 10:58
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