OHAL Komisyonu'na baÅŸvurularda son gÃ¼n

OHAL Komisyonu'na baÅŸvurular bugÃ¼n mesai saati bitiminde son buluyor.

OlaÄŸanüstü Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonuna baÅŸvurular bugün sona eriyor.

OHAL kapsamÄ±nda, 8 Temmuz 2018'de çÄ±karÄ±lan 701 sayÄ±lÄ± KHK ile haklarÄ±nda doÄŸrudan iÅŸlem tesis edilen gerçek ve tüzel kiÅŸilerce yapÄ±lan elektronik ortamdaki baÅŸvuru iÅŸlemlerinin bugün sona ereceÄŸi bildirildi.

BaÅŸvuru için "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alÄ±nan baÅŸvuru formu imzalanarak, ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilecek. BaÅŸvuru belgeleri buradaki görevlilerce onaylanacak.

BaÅŸvuru ve alÄ±ndÄ± belgesi düzenleme iÅŸlemlerinin, bugün mesai saati bitimine kadar tamamlanmasÄ± gerekiyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 10:58

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