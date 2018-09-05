Adana suyu temiz ama su kaynaklarÄ± tehdit altÄ±nda

Adana Sosyal DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi kentin su kaynaklarÄ±na ve su ÅŸebekesine dair izlenimlerini paylaÅŸtÄ±.

Adana Sosyal DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi ASKÄ° Genel MüdürlüÄŸüne baÅŸvurusunun ardÄ±ndan ziyaret ettiÄŸi Adana'nÄ±n su kaynaÄŸÄ± olan Çatalan Tesisleri'ndeki izlenimlerini paylaÅŸarak ileride ortaya çÄ±kabilecek tehlikelere iÅŸaret etti. AdanalÄ±larÄ± kuyu suyu içmekten kurtaran ve uzun vadeli bir yatÄ±rÄ±m olan tesislerin bugününü ve geleceÄŸini merak ederek bu ziyareti gerçekleÅŸtirdiklerini ifade eden dernek yöneticisi YaÅŸar GökoÄŸlu, içme suyu amaçlÄ± rezerv alanlarÄ±nÄ±n koruma alanlarÄ± düÅŸürülerek her türlü endüstriyel faaliyetten, madencilik gibi kirletici faaliyetlerin yapÄ±labileceÄŸi tehlikesine dikkat çekti.

SU ÅžEBEKE Ä°ÇÄ°NDE KÄ°RLENÄ°YOR

KurulduÄŸundan itibaren iÅŸletmenin doÄŸrudan ASKÄ°’nin yönetiminde olmasÄ±nÄ±n sevindirici olduÄŸunu ifade eden GökoÄŸlu, "Adana Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± LaboratuvarÄ±nÄ±n ASKÄ°’den ayrÄ± olarak periyodik su kontrolleri yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi üzerine, Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± LaboratuvarÄ± yetkilileri ile daha sonraki günlerde görüÅŸmelerimiz oldu. Buradaki yetkililer de sorularÄ±mÄ±za açÄ±klÄ±kla cevaplar verdiler ve ÅŸimdiye kadar yapÄ±lan su tetkiklerinde önemli bir sorun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler" dedi. Suyun bazÄ± apartman, iÅŸyeri ve okul gibi resmi binalarÄ±n su depolarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için ÅŸebeke içinde kirlendi bilgisini de paylaÅŸan GökoÄŸlu, ancak önlem alÄ±nmazsa içme suyunun geleceÄŸini tehdit eden iki konuya dikkat çekti.

KORUMA ALANI 4 BÄ°NDEN 300 METREYE DÜÅžÜRÜLDÜ

FotoÄŸraf: Evrensel

Bunlardan birincisinin içme suyu amaçlÄ± rezerv alanlarÄ±nÄ±n 4 bin metreye kadar olan 1, 2 ve 3'üncü koruma alanlarÄ±nÄ±n bir sene önce Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan bir KHK ile iptal edilip, sadece 300 metreye indirilmiÅŸ olduÄŸunu dile getiren GökoÄŸlu, "Ä°çme suyu rezerv alanlarÄ±nÄ±n yapÄ±laÅŸmadan, her türlü endüstriyel faaliyetten, madencilik gibi kirletici faaliyetlerden, kimyasal kullanÄ±lan tarÄ±m faaliyetinden, hayvancÄ±lÄ±k faaliyetinden korunmasÄ± gerekmektedir. Çatalan Ä°çme Suyu HavzasÄ± bu konuda zaten eksikliydi, gerekli kamulaÅŸtÄ±rmalar ve yer deÄŸiÅŸtirmeler yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdiyse, koruma alanÄ±nÄ±n sadece 300 metreye indirilmiÅŸ olmasÄ± gelecek için çok kaygÄ± vericidir. Bir an önce koruma alanlarÄ± eskiden olduÄŸu gibi yükseltilmeli ve titizlikle uygulanmalÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

GÖKSU IRMAÄžI ÜZERÄ°NDEKÄ° Ä°LÇELERE ARITMA TESÄ°SÄ° YAPILMALI

Çatalan BarajÄ±’na gelen Göksu IrmaÄŸÄ± üzerindeki Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli Ä°lçelerinde halen atÄ±k su arÄ±tma tesislerinin yapÄ±lmamÄ±ÅŸ veya kullanÄ±ma sokulmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n ikinci kaygÄ± verici konu olduÄŸunu söyleyen GökoÄŸlu, "Bu durumda, söz konusu ilçelerin atÄ±k sularÄ± arÄ±tmasÄ±z olarak Göksu IrmaÄŸÄ± ile doÄŸrudan Çatalan BarajÄ±’na dökülmektedir. Bu Ä°lçelerden sadece Tufanbeyli’de arÄ±tma tesisi yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, yapÄ±m hatasÄ±ndan iÅŸletmeye henüz alÄ±nmamÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. DiÄŸerlerinde ise ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ± belirsizliÄŸini korumaktadÄ±r" dedi. YapÄ±lan ölçümlere göre, tarÄ±mda kullanÄ±lan zehirlere ait kalÄ±ntÄ±lara rastlanÄ±lmasa da, Çatalan Ä°çme Suyunda deterjan kaynaklÄ± sülfat ve sürfektan bileÅŸikleri olmasÄ± gereken sÄ±nÄ±r deÄŸerlerin üzerinde olduÄŸunu ifade eden GökoÄŸlu, "Bu üç ilçede arÄ±tma tesisleri bir an önce yapÄ±lmalÄ± ve iÅŸletmeye alÄ±nmalÄ±dÄ±r" dedi.

YERALTI SULARINDA GLÄ°FOSAT TEHLÄ°KESÄ°

TarÄ±mda ot öldürücü olarak kullanÄ±lan Glifosat, isimli ilacÄ±n kanserojen madde içerdiÄŸi için geçtiÄŸimiz günlerde bir Amerikan Mahkemesi, tarafÄ±ndan üretici firma olan Bayer'e baÄŸlÄ± Monsanto'nun davacÄ±lara tazminat ödemesine karar verdiÄŸini hatÄ±rlatan GökoÄŸlu, "Ä°talya'da yapÄ±lan ölçümlerde birçok yeraltÄ± ve yerüstü suyunda glifosat maddesinin bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Oysa ülkemizde bu zehirli maddeye iliÅŸkin ölçüm ne gÄ±dalarda, ne de sularda yapÄ±lmaktadÄ±r. 2013 yÄ±lÄ±nda ülkemiz tarÄ±mÄ±nda 4.500 ton glifosat kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, son yÄ±llarda ise bu miktarÄ±n 5-6 ton olduÄŸu tahmin edilmektedir. Buradan yetkililere sormak istiyoruz: Ä°çtiÄŸimiz sularda, yediÄŸimiz gÄ±dalarda glifosat var mÄ±dÄ±r? Bu konuda ölçümlere ne zaman baÅŸlanacaktÄ±r?" diye sordu. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 10:45

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