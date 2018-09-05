Dolar gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ± (5 EylÃ¼l 2018)

Dolar/TL, gÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±, 6,6860 seviyesinde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

Dolar/TL, yükseliÅŸini bugüne de taÅŸÄ±dÄ± ve saat 09.15 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 0,4 artÄ±ÅŸla 6,6860 seviyesine ulaÅŸtÄ±.

AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükseliÅŸle 7,7480'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 8,5940'tan iÅŸlem görüyor.

Dün yükseliÅŸ eÄŸiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,37 artÄ±ÅŸla 6,6630'dan tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

Analistler, Ä°dlib ile ilgili geliÅŸmelerin dalgalanmalarÄ± etkilediÄŸini ifade ediyor. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 10:00

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