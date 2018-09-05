Lavrov: ABD dolarÄ± cezalandÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±yor

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Washingtonâ€™un para birimi dolarÄ±, diÄŸer Ã¼lkeleri cezalandÄ±rmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Washington’un para birimi dolarÄ±, diÄŸer ülkeleri cezalandÄ±rmak için kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Lavrov, Rus televizyonu PervÄ±y Kanal’da (Birinci Kanal) yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Dolar, uluslararasÄ± döviz ve finans sistemidir. Bu doÄŸru mu? Evet doÄŸru. Herkes bunu kabul etti, onlarca yÄ±l boyunca bu kuralla yaÅŸadÄ±k ve ABD’nin ana döviz sahibi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini umduk" dedi.

Lavrov, Washington’un baÅŸkalarÄ±nÄ± cezalandÄ±rmak için dolarÄ± baskÄ± aracÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Hemen dolar cinsinden her türlü banka operasyonlarÄ±nÄ±n hizmetine son veriyorlar. Hem de bunu sadece cezalandÄ±rmak istedikleri ülkeye karÅŸÄ± deÄŸil, bu ülkeyle iliÅŸkisi olan herkese karÅŸÄ± yapÄ±yorlar" diye ekledi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 09:20

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