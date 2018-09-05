Arjantinâ€™de IMFâ€™den borÃ§ alan hÃ¼kÃ¼mete soruÅŸturma

Arjantinâ€™de savcÄ±, IMF ile borÃ§ anlaÅŸmasÄ± yapan saÄŸcÄ± hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± 'yetkiyi kÃ¶tÃ¼ kullanma ve kamu gÃ¶revini ihmal' suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Yerel para birimi pesonun büyük deÄŸer kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Latin Amerika ülkesi Arjantin’de bir savcÄ±, IMF ile borç anlaÅŸmasÄ± yapan saÄŸcÄ± Mauricio Macri hükümetine karÅŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SavcÄ±, konuyla ilgili Meclis iradesini tanÄ±mayan uymayan hükümeti “yetkiyi kötü kullanma ve kamu görevini ihmal”le suçluyor.

SoruÅŸturma, IMF ile 50 milyon dolarlÄ±k borç anlaÅŸmasÄ± imzalayan Macri hükümeti temsilcilerinin ABD’de IMF baÅŸkanÄ± ile yaptÄ±klarÄ± görüÅŸme ile aynÄ± zamana denk geldi.

KÄ°TLE ÖRGÜTLERÄ° SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

EFE haber ajansÄ±nÄ±n haberine göre, Arjantin’de, Halk BirliÄŸi (Unidad Popular) partisi ile Onur Halk Hareketi ve Kent HakkÄ± Gözlemevi isimli kitle örgütleri temsilcileri, Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri ve bazÄ± kabine üyeleri hakkÄ±nda, SavcÄ± Jorge Di Lello’ya suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Macri’nin yanÄ± sÄ±ra Kabine BaÅŸkanÄ±, Ekonomi BakanÄ±, Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± gibi bir dizi yetkilinin de cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

SAVCI ‘SUÇLAMALAR MAKUL VE MANTIKLI’ DEDÄ°

Konuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, suç duyusunda bulunanlarÄ±n iddialarÄ±nÄ±n “makul ve mantÄ±klÄ± olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±” belirterek, yasal eylemi resmileÅŸtirmek için gerekli önlemleri alacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Öte yandan suç duyurusu metninde, “IMF ile anlaÅŸma Mecliste kabul edilerek onaylanmadÄ±” denilerek bu nedenle, anlaÅŸmayÄ± imzalayan ve uygulamaya geçiren Devlet BaÅŸkanÄ±, yetkililer ve bakanlarÄ±n Meclisin gücüne karÅŸÄ± geldikleri belirtildi.

Ä°ddialarÄ±n Federal Mahkeme YargÄ±cÄ± Julian Ercolini’ye iletildiÄŸi, yargÄ±cÄ±n, IMF anlaÅŸmasÄ±nÄ± askÄ±ya alÄ±p almayacaÄŸÄ±na karar vermesinin beklendiÄŸi belirtildi.

NE OLMUÅžTU?

Latin Amerika’nÄ±n en büyük üçüncü ekonomisine sahip olan Arjantin, pesoda yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan beri yaÅŸanan sert deÄŸer kaybÄ±yla derinleÅŸen ekonomik sorunlar nedeniyle mayÄ±sta IMF’nin kapÄ±sÄ±nÄ± çalmÄ±ÅŸtÄ±. IMF, Arjantin’in talebi üzerine ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yÄ±llÄ±k stand-by anlaÅŸmasÄ± haziran ayÄ±nda onaylanmÄ±ÅŸtÄ±.

IMF’nin bugüne kadar vereceÄŸi en yüksek borç miktarÄ±nÄ± içeren söz konusu stand-by anlaÅŸmasÄ±, Arjantin’in kuruluÅŸla 1956’dan bu yana yaptÄ±ÄŸÄ± 39 anlaÅŸmanÄ±n sonuncusu olarak tarihe geçmiÅŸti. IMF’ye en fazla baÅŸvuran ülkelerden biri olan Arjantin, kuruluÅŸtan en son 2000 yÄ±lÄ±nda 40 milyar dolar borç almÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

TRUMP: ARJANTÄ°N'Ä°N IMF Ä°LE YAPTIÄžI ANLAÅžMAYI DESTEKLÄ°YORUM

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD'nin Arjantin'in UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± desteklediÄŸini söyledi.

Arjantin Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri ile telefon görüÅŸmesinin ardÄ±ndan açÄ±klama yapan Trump, "Arjantin Devlet BaÅŸkanÄ± Macri'nin liderliÄŸine güveniyorum ve cari ekonomik zorluklarÄ± ile baÅŸa çÄ±kmak için Arjantin'in parasal ve mali politikalarÄ±nÄ±n güçlendirilmesi konusunda IMF ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± destekliyorum" dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 16:04

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