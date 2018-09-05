Okul masraflarÄ± arttÄ±, velilerin bir maaÅŸÄ± gidiyor

Okul giderleri, tÃ¼m eÄŸitim kademelerinde yÃ¼zde 29.65 oranÄ±nda arttÄ±. Ä°lkokula baÅŸlayan bir Ã§ocuk iÃ§in asgari Ã¼cretin tamamÄ± harcanÄ±yor.

EÄŸitim-Ä°ÅŸ SendikasÄ± okullarÄ±n açÄ±lmasÄ±ndan önce okula baÅŸlangÄ±ç masraflarÄ±nÄ± hesapladÄ±. SendikanÄ±n verilerine göre, harcamalar tüm eÄŸitim kademelerinde yüzde 29.65 oranÄ±nda arttÄ±. Ä°lkokula baÅŸlayan bir çocuk için asgari ücretin tamamÄ±, en düÅŸük memur maaÅŸÄ±nÄ±n ise yüzde 57.20’si harcanacak. Hesaplamalara göre okul öncesi bir çocuk için giderler yüzde 35 artarak 1.052 TL’ye, ilkokul baÅŸlangÄ±ç için harcamalar yüzde 27 artarak 1.624 TL’ye ulaÅŸtÄ±. Masraflar ortaokula gidecekler için yüzde 34 artarak 1.700 TL’ye, liseye giren bir öÄŸrenci için ise yüzde 22 artÄ±ÅŸla 1.829 TL’ye çÄ±ktÄ±.

Okula baÅŸlangÄ±ç giderleri, tüm eÄŸitim kademelerinde yüzde 29.65 oranÄ±nda arttÄ±. Ä°lkokula baÅŸlayan bir çocuk için asgari ücretin tamamÄ±, en düÅŸük memur maaÅŸÄ±nÄ±n ise yüzde 57.20’si harcanacak.

EÄŸitim-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’nÄ±n, okula baÅŸlama maliyeti üzerine hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ± Cumhuriyet’te yer aldÄ±. Buna göre 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilkokul düzeyinde devlet harcamalarÄ±nda yüzde 79.99 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ oldu. Ailelerin harcamalarÄ±nda ise yüzde 316.72 oranÄ±nda bir artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti . Rapordan bazÄ± bölümler ÅŸöyle:

“2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana ortaokul düzeyinde devlet harcamalarÄ±nda yüzde 85.73 artÄ±ÅŸ olduÄŸu, ailelerin harcamalarÄ±nda ise yüzde 143 oranÄ±nda bir artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtiÄŸi görülmektedir. Aileler 4+4+4 uygulamasÄ± ile nitelikli eÄŸitim imkânÄ±na eriÅŸim amacÄ± ile özel öÄŸretime yönelmiÅŸtir.

OrtaöÄŸretim düzeyinde eÄŸitim harcamalarÄ±nÄ±n yüzde 66.03’ünün devlet, yüzde 25.73’ünün aileler, yüzde 8.24’ünün özel-tüzel kiÅŸilikler (VakÄ±f-dernek vb.) tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. BilindiÄŸi gibi ülkemizde zorunlu eÄŸitim 12 yÄ±ldÄ±r. TÜÄ°K verileri lise düzeyinde eÄŸitim harcamalarÄ±nÄ±n dörtte biri velinin üzerinde olduÄŸunu ortaya koymuÅŸtur. 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana genel ortaöÄŸretimde devlet harcamalarÄ±nda yüzde 84.72 artÄ±ÅŸ olduÄŸu, ailelerin harcamalarÄ±nda ise yüzde 172.87 oranÄ±nda bir artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtiÄŸi görülmektedir.’’

EÄŸitim harcamalarÄ±nÄ±n yüzde 74,36’sÄ±nÄ±n devlet, yüzde 18,79’unun aileler, yüzde 6,85’inin özel-tüzel kiÅŸilikler (VakÄ±f-dernek vb.) tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Bu veriler eÄŸitim için harcanan her 5 liranÄ±n 1 lirasÄ±nÄ±n yurttaÅŸlar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

BaÅŸlangÄ±ç giderleri:

Okulöncesi: 1052.66 TL. (Geçen yÄ±la göre artÄ±ÅŸ oranÄ± yüzde 35.20)

Ä°lkokul: 1624.50 TL(Geçen yÄ±la göre artÄ±ÅŸ oranÄ± yüzde 27.16)

Ortaokul: 1700.78 TL (Geçen yÄ±la göre artÄ±ÅŸ oranÄ±

Lise: 1829.98 TL. (Geçen yÄ±la göre artÄ±ÅŸ oranÄ± yüzde 22.03) (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 09:46

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