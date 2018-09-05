Merkel: MÃ¼zakerelerde sonuÃ§ almayÄ± umuyoruz

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin mÃ¼zakerelerden sonuÃ§ almayÄ± umduklarÄ±nÄ± belirtti.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Almanya'nÄ±n Frankfurt kentinde Deutsche BÃ¶rse tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±.

Burada konuÅŸan Merkel, Almanya'da bir finansal merkez olarak cazip koÅŸullarÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lacak potansiyele sahip Hessen Eyaleti'ni desteklemek iÃ§in gerekeni yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sputnik'in aktardÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Brexit'in, Londra'daki bankalarÄ± kendilerini yeniden konumlandÄ±rmak zorunda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Merkel, bu nedenle Avrupa'daki diÄŸer ÅŸehirler gibi finans merkezi Frankfurt'ta da daha fazla iÅŸ olabileceÄŸini dile getirdi.

BREXÄ°T MÃœZAKERELERÄ°

Merkel, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lÄ±ÅŸ sÃ¼recine ve yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere de deÄŸindi.

Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± birlik Ã¼yesi bir Ã¼lkenin sahip olduÄŸu haklardan faydalanamayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Merkel, "Ä°ngiltere ile Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± konusunda bir anlaÅŸmaya varma hedefimiz var. Tabii ki bu hedefe, Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi olmayan bir Ã¼lkenin Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi Ã¼lkeyle aynÄ± hak ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerden yararlanamamasÄ± ÅŸartÄ±yla ulaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¶nemli" diye konuÅŸtu.

Merkel ayrÄ±ca mÃ¼zakerelerde sonuÃ§ almayÄ± umduklarÄ±nÄ± belirterek, "Bu mÃ¼zakerelerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ± istemiyoruz, ancak aynÄ± zamanda bunu gÃ¶z ardÄ± edemeyiz. TÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼z ve yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla sonuÃ§ almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.

Ã–te yandan etkinliÄŸe Hessen Eyaleti BaÅŸbakanÄ± Volker Bouffier, Deutsche BÃ¶rse Ãœst YÃ¶neticisi Theodor Weimer ve finans dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 01:03

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