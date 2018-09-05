Mustafa Cengiz: BaÅŸkan olarak hata bende

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, TRT Spor'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda gÃ¼ndemle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, forvet transferi yapamamalarÄ± ile ilgili, "UÃ§aklarÄ±n kalkmasÄ± iÃ§in son saniyeye kadar mÃ¼cadele ettik. EÄŸer bir sorumlu aranÄ±yorsa o benim." dedi.

TRT Spor'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda gÃ¼ndemle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunan Cengiz, Galatasaray'Ä±n menfaatleri iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Ben mÃ¼cadelemi bÄ±rakmam. Asla siperi terk etmem ama eÄŸer komutanÄ±mÄ±z olan genel kurul ve taraftar, siperi terk et derse bir saniye durmam, Galatasaray yÃ¶netiminden Ã§ekilirim. Taraftara Ã§ok Ã¶nem veriyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ ben de taraftarÄ±m. Forvet alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶sterilen tepkiyi anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lÄ±yorum. Hele Trabzonspor'dan da 4 gol yemiÅŸsen belki ben daha ÅŸiddetli tepki gÃ¶sterirdim. Tepkinin bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de baÅŸkana saklardÄ±m. BaÅŸkan olarak hata bende. Topun aÄŸzÄ±nda olan benim. Davul benim boynumda." diye konuÅŸtu.

GOMÄ°S GÄ°TMEK Ä°STÄ°YORDU

Mustafa Cengiz, Suudi Arabistan'Ä±n El Hilal ekibine transfer olan Bafetimbi Gomis'in kendi isteÄŸiyle ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Gomis gitmek istiyordu, teknik heyet zorla gÃ¶ndermedi. Gomis 'Ya Ã¼cretime zam yapÄ±n ya da sÃ¶zleÅŸmemi 2 yÄ±l daha uzatÄ±n.' talebinde bulundu. Ben Galatasaray'Ä±n haklarÄ±nÄ± ve emanetlerini korumakla gÃ¶revliyim. Teknik heyet ne derse ben ona saygÄ± duyarÄ±m. Sevgili Fatih hocamÄ±z bizim iÃ§in Ã§ok deÄŸerli. Biz onun dediÄŸi ÅŸekilde hareket etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."

â€˜MODESTE'NÄ°N ELÄ°NDE BONSERVÄ°SÄ° YOKâ€™

Mustafa Cengiz, FransÄ±z forvet Anthony Modeste'yi hukuki sorunlar nedeniyle transfer edemediklerini dile getirerek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Modeste ile ilgili hukuki sorun olduÄŸunu sÃ¶ylediler. BaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k tehlike gÃ¶rdÃ¼k. Ã‡in kulÃ¼bÃ¼ ile ihtilafÄ± vardÄ±. TÃ¼rkiye, Rusya ve Almanya'dan 6 kulÃ¼bÃ¼n ilgilendiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. Bunlar imzalamamÄ±ÅŸ. AynÄ± anda Ã‡in kulÃ¼bÃ¼nden bizi FIFA'ya ÅŸikayet edeceklerine yÃ¶nelik bir mail geldi. Biz Modeste'nin bonservisini gÃ¶rmedik, tek taraflÄ± fesih bir ÅŸey ifade etmez. Elimizde ne olduÄŸunu bilmeden bu riski gÃ¶ze alamazdÄ±k. Modeste'nin elinde bonservisi yok. Åžartlar ocak ayÄ± iÃ§in uygun olursa neden olmasÄ±n ama Galatasaray'Ä± mali olarak riske atamayÄ±z."

â€˜SORUMLU BENÄ°Mâ€™

Transfer planlarÄ±nda Ã¼st Ã¼ste terslikler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Cengiz, "UÃ§aklarÄ±n kalkmasÄ± iÃ§in son saniyeye kadar mÃ¼cadele ettik. EÄŸer bir sorumlu aranÄ±yorsa o benim. Wagner Love ilgili bize son saniyede menajerinden bir teklif geldi. Bize bedelsiz geleceÄŸi ve Ã¼cretinin de ÅŸimdikinden daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olacaÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Fakat yarÄ±m saat sonra BeÅŸiktaÅŸ bir bedel istedi. Biz bunu karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledik. Bonservis bedelini Love karÅŸÄ±layacaktÄ± ama olmadÄ±. BeÅŸiktaÅŸ da bedelsiz bÄ±rakmak istemedi." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

Teknik direktÃ¶rleri Fatih Terim ile aralarÄ±nda herhangi bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Cengiz, "SayÄ±n Terim bizim gibi savaÅŸÃ§Ä± bir karaktere sahip. Biz hocamÄ±zdan gelen hiÃ§bir talebi reddetmedik. Bize gelen her talep onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r. HocamÄ±zÄ± asla yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±k. Hoca her zaman elinde bulunanlarla yetinen ve her zaman daha iyisini isteyen bir insan." diye konuÅŸtu.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'i Ã¼zen iki futbolcu olduÄŸunu vurgulayarak, "Birisi Tolga CiÄŸerci'ydi. Biz gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k, kendisi ayrÄ±lmak istemiyordu. Sonra anlaÅŸtÄ±k. YanÄ±mdayken Galatasaray bayraÄŸÄ±nÄ± Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶yledi ve gitti. BahtÄ± ve yolu aÃ§Ä±k olsun. TarÄ±k Ã‡amdal'Ä±n da haysiyetli, onurlu, Ã§oluk Ã§ocuÄŸuyla birlikte ileride futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nda rahatlÄ±kla gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere insanlara kendini anlatacaÄŸÄ± bir durumda olmasÄ±nÄ± diliyorum." yorumunu yaptÄ±.

Son olarak sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlara seslenen Cengiz, "Forvette hata yapmÄ±ÅŸ olabiliriz, en bÃ¼yÃ¼k sorumlusu benim. Galatasaray taraftarÄ± ÅŸunu bilsin ki terimizin son damlasÄ±na kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Hedefimiz tekrar TÃ¼rkiye liginde ÅŸampiyon olmak. UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde de en kÃ¶tÃ¼ durumda bile 55 milyon avro gelirimiz olacak." ifadelerini kullandÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 00:07

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