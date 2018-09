Mustafa Cengiz: BaÅŸkan olarak hata bende

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da katıldığı programda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, forvet transferi yapamamaları ile ilgili, "Uçakların kalkması için son saniyeye kadar mücadele ettik. Eğer bir sorumlu aranıyorsa o benim." dedi.

TRT Spor'da katıldığı programda gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cengiz, Galatasaray'ın menfaatleri için elinden geleni yaptığını dile getirerek, "Ben mücadelemi bırakmam. Asla siperi terk etmem ama eğer komutanımız olan genel kurul ve taraftar, siperi terk et derse bir saniye durmam, Galatasaray yönetiminden çekilirim. Taraftara çok önem veriyorum çünkü ben de taraftarım. Forvet alınmadığı için gösterilen tepkiyi anlayışla karşılıyorum. Hele Trabzonspor'dan da 4 gol yemişsen belki ben daha şiddetli tepki gösterirdim. Tepkinin büyüğünü de başkana saklardım. Başkan olarak hata bende. Topun ağzında olan benim. Davul benim boynumda." diye konuştu.

GOMİS GİTMEK İSTİYORDU

Mustafa Cengiz, Suudi Arabistan'ın El Hilal ekibine transfer olan Bafetimbi Gomis'in kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gomis gitmek istiyordu, teknik heyet zorla göndermedi. Gomis 'Ya ücretime zam yapın ya da sözleşmemi 2 yıl daha uzatın.' talebinde bulundu. Ben Galatasaray'ın haklarını ve emanetlerini korumakla görevliyim. Teknik heyet ne derse ben ona saygı duyarım. Sevgili Fatih hocamız bizim için çok değerli. Biz onun dediği şekilde hareket etmeye çalışıyoruz."

‘MODESTE'NİN ELİNDE BONSERVİSİ YOK’

Mustafa Cengiz, Fransız forvet Anthony Modeste'yi hukuki sorunlar nedeniyle transfer edemediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Modeste ile ilgili hukuki sorun olduğunu söylediler. Baktığımızda çok büyük tehlike gördük. Çin kulübü ile ihtilafı vardı. Türkiye, Rusya ve Almanya'dan 6 kulübün ilgilendiğini gördük. Bunlar imzalamamış. Aynı anda Çin kulübünden bizi FIFA'ya şikayet edeceklerine yönelik bir mail geldi. Biz Modeste'nin bonservisini görmedik, tek taraflı fesih bir şey ifade etmez. Elimizde ne olduğunu bilmeden bu riski göze alamazdık. Modeste'nin elinde bonservisi yok. Şartlar ocak ayı için uygun olursa neden olmasın ama Galatasaray'ı mali olarak riske atamayız."

‘SORUMLU BENİM’

Transfer planlarında üst üste terslikler yaşadıklarını anlatan Cengiz, "Uçakların kalkması için son saniyeye kadar mücadele ettik. Eğer bir sorumlu aranıyorsa o benim. Wagner Love ilgili bize son saniyede menajerinden bir teklif geldi. Bize bedelsiz geleceği ve ücretinin de şimdikinden daha düşük olacağı söylendi. Fakat yarım saat sonra Beşiktaş bir bedel istedi. Biz bunu karşılayamayacağımızı söyledik. Bonservis bedelini Love karşılayacaktı ama olmadı. Beşiktaş da bedelsiz bırakmak istemedi." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktörleri Fatih Terim ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını aktaran Cengiz, "Sayın Terim bizim gibi savaşçı bir karaktere sahip. Biz hocamızdan gelen hiçbir talebi reddetmedik. Bize gelen her talep onaylanmıştır. Hocamızı asla yalnız bırakmadık. Hoca her zaman elinde bulunanlarla yetinen ve her zaman daha iyisini isteyen bir insan." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'i üzen iki futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Birisi Tolga Ciğerci'ydi. Biz görüştük, kendisi ayrılmak istemiyordu. Sonra anlaştık. Yanımdayken Galatasaray bayrağını çok sevdiğini söyledi ve gitti. Bahtı ve yolu açık olsun. Tarık Çamdal'ın da haysiyetli, onurlu, çoluk çocuğuyla birlikte ileride futbolu bıraktığında rahatlıkla göğsünü gere gere insanlara kendini anlatacağı bir durumda olmasını diliyorum." yorumunu yaptı.

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Cengiz, "Forvette hata yapmış olabiliriz, en büyük sorumlusu benim. Galatasaray taraftarı şunu bilsin ki terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Hedefimiz tekrar Türkiye liginde şampiyon olmak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de en kötü durumda bile 55 milyon avro gelirimiz olacak." ifadelerini kullandı. (SPOR SERVİSİ)

