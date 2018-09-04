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FotoÄŸraf: Ferdi Uzun/AA
AydÄ±n'da inÅŸaatÄ±n temelinde gÃ¶Ã§Ã¼k: 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
04 EylÃ¼l 2018 23:16
AydÄ±n'da inÅŸaat temelinde meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte 54 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸÃ§i Ã‡etin Uzun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AydÄ±n'da inÅŸaatÄ±n temelinde meydana gelen göçükte bir iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AlÄ±nan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi'nde inÅŸaat iÅŸçisi Çetin Uzun'dan (54) bir süre haber alamayan yakÄ±nlarÄ±, iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±na haber verdi.
Ä°nÅŸaata gelen arkadaÅŸlarÄ±, Uzun'un inÅŸaatÄ±n temel kÄ±smÄ±nda meydana gelen göçüÄŸün altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Uzun'un cesedini bulunduÄŸu yerden çÄ±kardÄ±.
Ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AydÄ±n/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 08:18
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