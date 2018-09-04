FotoÄŸraf: Murtadha el Sudani/AA
Irak'Ä±n Basra kentindeki eylemlerde 7 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Polisin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Basra'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.
Irak'Ä±n güneyinde yer alan Basra kentindeki eylemlerde polisin ateÅŸ açmasÄ± sonucu 7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtilirken, olaylarÄ±n ardÄ±ndan kentte sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.
Basra'daki yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre, 'kentte kamu hizmeti yoksunluÄŸu nedeniyle baÅŸlayan' eylemlerde polisin saldÄ±rmasÄ± sonucu 7 kiÅŸinin öldüÄŸü, 30'un üzerinde kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Haberde ayrÄ±ca Basra ValiliÄŸi'nin basÄ±larak, binayÄ± ateÅŸe verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan bazÄ± görüntülerde de söz konusu kamu binasÄ±nÄ±n ateÅŸler içinde kaldÄ±ÄŸÄ± görüldü.
Basra Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±, olaylar üzerine kentte sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸini açÄ±kladÄ±.
Irak petrolünün yaklaÅŸÄ±k yüzde 80'inin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Basra vilayetinde halk yaklaÅŸÄ±k iki aydÄ±r iÅŸsizlik, elektrik krizi ve kamu hizmetlerinde yaÅŸanan aksaklÄ±klar gibi nedenlerle eylemler düzenliyor.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi bugünkü basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Basra'da güvenlik güçlerinin ateÅŸi sonucu dün bir gencin öldürülmesine üzüldüklerini ifade ederek, polisle insanlar arasÄ±nda "fitne çÄ±karÄ±lmak istendiÄŸi" yorumunda bulunmuÅŸtu. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 23:04