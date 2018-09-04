Ä°YÄ° Parti'de Ä°zmir ve Antalya teÅŸkilatÄ± istifa etti

Ä°YÄ° Parti'nin Ä°zmirâ€™de Ä°l BaÅŸkanÄ± Koray ÃœkÃ¼nÃ§ ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri ile Antalya teÅŸkilatÄ± yaptÄ±klarÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifalarÄ±nÄ± sundu.

Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi'nin, 81 il baÅŸkanÄ±nÄ±n yönetimleri ile birlikte istifa etmesini istemesinin ardÄ±ndan Ä°zmir'de il baÅŸkanÄ± ve yönetim kurulu üyeleri, yaptÄ±klarÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifalarÄ±nÄ± sundu.

Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi, 30 AÄŸustos'ta 81 il teÅŸkilatÄ±nÄ±n istifa etmesini istedi. Genel Merkez'in talebinin ardÄ±ndan Ä°zmir'de Ä°l BaÅŸkanÄ± Koray Ükünç ve yönetim kurulu üyeleri, son toplantÄ±larÄ±nÄ± bugün akÅŸam saatlerinde yaparak, konuyu deÄŸerlendirdi. Ä°l Yönetimi, Genel Merkez'in isteÄŸi doÄŸrultusunda istifa etme kararÄ± aldÄ±. YapÄ±lan toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan asil yönetim, yedek yönetim ve disiplin kurulu üyesi toplam 150 kiÅŸi, görevi bÄ±raktÄ±.

Ä°YÄ° Parti Genel Merkezi'nin çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine Antalya Ä°l BaÅŸkanÄ± Nizamettin SaÄŸÄ±r ve yönetimi de istifa etti.

Ä°YÄ° Parti'de taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nda yapÄ±lacak revizyon için bütün il baÅŸkanlarÄ± ve yönetimlerinin istifasÄ± istendi. Antalya'daki parti yönetimi de bu çaÄŸrÄ±ya uydu. Ä°YÄ° Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Nizamettin SaÄŸÄ±r ve ekibi, istifalarÄ±nÄ± genel merkeze gönderdi.

Milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için teÅŸkilatlarda istifalar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SaÄŸÄ±r, bunun da teÅŸkilatlarda kÄ±smen zaaflara neden olduÄŸunu kaydetti. SaÄŸÄ±r, “Böyle bir zaafÄ± ortadan kaldÄ±rmak, yerel seçimlerde aday olmak isteyen arkadaÅŸlarÄ±n teÅŸkilattan ayrÄ±lmasÄ± için bu karar gerekliydi. Seçimlere teÅŸkilatlarÄ±n güçlü girebilmesi için alÄ±nmÄ±ÅŸ bu kararÄ± doÄŸru buluyoruz” dedi.

SaÄŸÄ±r, yapÄ±lacak kongrede aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 00:00

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