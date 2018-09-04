A Milli TakÄ±m, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Galatasaray'Ä± 92-76 yendi

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, Ã¶zel maÃ§ta Galatasaray'Ä± 92-76 maÄŸlup etti.

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, 2019 FIBA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda yapacaÄŸÄ± maçlarÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda Galatasaray ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 92-76 kazandÄ±.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basÄ±na ve seyirciye kapalÄ± olarak oynanan mücadelenin ilk çeyreÄŸini 25-13 önde tamamlayan Türkiye, soyunma odasÄ±na da 45-34'lük üstünlükle girdi. Ä°kinci yarÄ±da farkÄ± daha da açan milliler, üçüncü çeyrekten 78-57, karÅŸÄ±laÅŸmadan ise 92-76'lÄ±k galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.

Ay yÄ±ldÄ±zlÄ± ekipte Ersan Ä°lyasova 24 sayÄ± ve 5 ribaund ile maçÄ±n en skorer ismi oldu. Cedi Osman ise 19 sayÄ± ve 9 ribaundluk performans sergiledi.

Türkiye, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde Hamburg'da düzenlenecek hazÄ±rlÄ±k turnuvasÄ±nda Almanya, Çekya ve Ä°talya ile karÅŸÄ±laÅŸacak. 9 Eylül'de Ankara'ya dönecek olan ay yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, 10 Eylül Pazartesi günü saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda Türk Telekom ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek..

Türkiye, 2019 FIBA Dünya ÅžampiyonasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki KaradaÄŸ maçÄ±na 14 Eylül'de Ankara'da, Slovenya maçÄ±na ise 17 Eylül'de Ljubljana'da çÄ±kacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 22:37

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