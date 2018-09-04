Donetsk'te savaÅŸ muhabirine saldÄ±rÄ±

Rus savaÅŸ muhabiri, Rusya'nÄ±n Kanal 1'in Donetsk muhabiri Semyon Pegov canlÄ± yayÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

Ukrayna’dan ayrÄ±larak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti BaÅŸkanÄ± Aleksandr Zaharçenko’nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgedeki durumu bildiren Rus savaÅŸ muhabiri Pegov bir anda üniformalÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan kaba bir ÅŸekilde itildi. Pegov, saldÄ±rganÄ±n elinden kurtulmayÄ± baÅŸardÄ± ve programÄ±n sunucusu Artyom Åžeynin ile konuÅŸmaya devam ederken arka planda kavga çÄ±ktÄ±.

SavaÅŸ muhabiri, “Her ÅŸey normal. Bu, tamamen deli bir insanÄ±n provokasyonu. Ama arkadaÅŸlar onu buradan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±” dedi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin ölümünden sonra bölgedeki durumun ‘oldukça sinirli' olduÄŸunu aktaran Pegov, “Ama bu genç gibi sinirlerine hakim olamayan insanlar, onlar bizimle deÄŸil. Bizimle olanlar, tek saniye bile gevÅŸemiyor, tek saniye bile hislerini belli etmiyor. Tüm arkadaÅŸlar hazÄ±r. Onlar sert duruÅŸlarÄ±nÄ± sürdürüyor ve her an her türlü provokasyona sert biçimde yanÄ±t vermeye hazÄ±r” ifadelerini kullandÄ±. SaldÄ±rganÄ±n kimliÄŸi ve saldÄ±rma nedenleri henüz bilinmiyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 20:10

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