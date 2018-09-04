Hatay'da 3 HDP'li serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

FotoÄŸraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)

Hatay'da 3 HDP'li serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

    • 04 EylÃ¼l 2018 20:00

    Hatay'daki ev baskÄ±nlarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan 3 kiÅŸi emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

    Hatay’da bu sabah Ä°skenderun ilçesinde yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda ‘örgüt propagandasÄ±” iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) üyesi M. Åžalar Åžahin, Mehmet Åžahin ve Mehmet Benek emniyetteki iÅŸlemleri sona erdi. SavcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla ifadeleri alÄ±nan 3 HDP’li emniyette serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

    DiÄŸer yandan gözaltÄ±nda olan HDP Ä°skenderun Ä°lçe EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± Muhsine TaÅŸan ve Ahmet ÇaÄŸan'Ä±n emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor. (Hatay/MA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 20:03
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