CHP'li Ã–zel: Ankara ve Ä°stanbul alÄ±nacak

CHP Grup BaÅŸkanvekili ve Manisa Milletvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, TBMMâ€™de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak yerel seçime iliÅŸkin "YiÄŸit, düÅŸtüÄŸü yerden kalkar. Biz Ankara ve Ä°stanbul'u kaybettik. Ankara ve Ä°stanbul alÄ±nacak" dedi.

CHP Grup BaÅŸkanvekili ve Manisa Milletvekili Özel, TBMM'de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Ä°smail RüÅŸtü Cirit'in dün adli yÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmayÄ± eleÅŸtiren Özel, "SayÄ±n Cirit, açÄ±lÄ±ÅŸta ÅŸu ifadeleri kullandÄ±. 'Bir yabancÄ± devlet vatandaÅŸÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ± ve yargÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ± verecek tek ve mutlak güç, yargÄ± yetkisini Türk milleti adÄ±na kullanan baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z mahkemelerdir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik hakkÄ±na herkesin saygÄ± duymasÄ± lazÄ±m.' Bu söylenenlere kimse itiraz edemez; söyleyen Ä°smail RüÅŸtü Cirit olmasa, bu dönemin YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± olmasa ve son birkaç yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z olmasa. SayÄ±n Cirit, kendi söylüyor da kendi söylediÄŸini kulaÄŸÄ± duyuyor mu; ona bakmak lazÄ±m. YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedecek son kiÅŸidir kendisi" diye konuÅŸtu.

'PARTÄ°LER, KAMU GÖREVLÄ°LERÄ°NÄ° GERÄ° ÇAÄžIRAMAZ'

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki'nin belediye baÅŸkanlarÄ± ile ilgili açÄ±klamasÄ±na deÄŸinen CHP'li Özel, "Son günlerin popüler siyasetçisi Mehmet Özhaseki diyor ki 'Bir manifesto hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z metinden yola çÄ±karak, hata yapan belediye baÅŸkanÄ±nÄ± uyaracaÄŸÄ±z. Buna raÄŸmen bir ÅŸey deÄŸiÅŸmiyorsa mevcut belediye baÅŸkanÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸiz'. Bu manifesto AK Parti'nin manifestosu. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarÄ±nda yerel yöneticilerin geri çaÄŸrÄ±lma yetkisi yok. Kimse ÅŸunu unutmasÄ±n. Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± halk seçiyor. Sizin MYK toplantÄ±sÄ± sadece belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ± aday gösteriyor. O gösterdiÄŸiniz adayÄ± halk seçince kamu görevlisi niteliÄŸi kazanÄ±yor. Kamu görevi yapÄ±yor. Kamunun menfaatine aykÄ±rÄ± bir ÅŸey yaparsa da Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n denetim ve vesayet yetkisi ortada. Partiler kamu görevlilerini geri çaÄŸÄ±ramazlar. Geri çaÄŸÄ±rma yetkisini yasada, Anayasa'da düzenlersin. ÇaÄŸÄ±rÄ±lacaksa seçmen çaÄŸÄ±rÄ±r" dedi.

'MHP GELSÄ°N, EYT'NÄ°N SORUNUNU ÇÖZELÄ°M'

BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan CHP'li Özel, 'Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar'Ä±n (EYT) sorunuyla ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine, "Geçen haftaki çaÄŸrÄ±mÄ±zdan sonra bugün bütün partiler, Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar ile ilgili durumunu netleÅŸtirdi. AK Parti asla söz vermiyor, onlarÄ± maÄŸdur etmeye devem ediyor. MHP dÄ±ÅŸÄ±ndaki 3 parti net olduÄŸunu ifade etti. MHP gelsin, anÄ±nda bu sorunu çözelim" diye konuÅŸtu.

'YEREL SEÇÄ°MLERDE ANKARA VE Ä°STANBUL ALINACAK'

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özel, partisinin yerel seçimlerde göstereceÄŸi adayÄ±n kriterleriyle ilgili soru üzerine ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

"CHP kriterleri belli. Dürüst, namuslu, çalÄ±ÅŸkan, ehliyet sahibi kiÅŸileri, toplumda karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸileri belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gösteriyor. Bu Türkiye'nin hangi coÄŸrafyasÄ±nda olursa olsun bu kriterler deÄŸiÅŸmeyecektir. CHP hiçbir seçmeni ötekileÅŸtirmiyor. 81 milyonun partisiyiz. 55 milyonun seçmenin 55 milyonundan da oy alabilecek tertemiz belediye baÅŸkanÄ± adaylarÄ±mÄ±z olacak. YiÄŸit düÅŸtüÄŸü yerden kalkar. Biz Ankara ve Ä°stanbul'u kaybettik. O günden sonra Türkiye'de bugünkü iktidarÄ±n kadrolarÄ±nÄ±n kamu gücünü eline geçirmek ve oradan baÅŸlayan bu sürecin sonunda bu noktaya kadar geldiler. Önümüzdeki seçimler yiÄŸidin düÅŸtüÄŸü yerden kalkacaÄŸÄ± seçimlerdir. Nerede kalmÄ±ÅŸtÄ± bu süreç, bu korku filmi nerede baÅŸladÄ±ysa orada bitecek. Ankara ve Ä°stanbul alÄ±nacak. Ä°stanbul ve Ankara'nÄ±n alÄ±nÄ±ÅŸÄ± da 3 büyük ÅŸehri elinde bulunduran CHP'nin önümüzdeki süreçteki yükseliÅŸinin ilk baÅŸarÄ±larÄ±, ilk iÅŸareti olacaktÄ±r." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 19:17

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