Amedspor baÅŸkanÄ±ndan kombine bilet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, kulübün gelir ve giderleri arasında uçurum olduğunu aktararak taraftarın kombine alması için çağrıda bulundu.

Amedspor Başkanı Nurullah Edemen ve Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak, yeni sezona ilişkin Şeyhmus Özer Spor Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Teknik Direktör Küçükbayrak, takımın yeni bir yapılanmaya gittiğini söyleyerek, Amedspor’un kuruluş ruhunu yakalayacağını dile getirdi. Kulübün doğru yolda olduğunu ve takımına güvendiğini ifade eden Küçükbayrak, taraftar desteğinin kendileri için hayati önemde olduğunu vurguladı.

BAŞKAN EDEMEN’DEN DESTEK VURGUSU

Yeni sezona ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı Edemen, ekonomik sorunları aştıklarında bunun sahaya olumlu yansıyacağını belirtti. Edemen, kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılara ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Amedspor bütçesi 12 milyon TL. Bu yıl yaptığımız transferler 5 milyon TL’yi buldu. Buna karşın sadece Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yıllık 2.5 milyon TL kulübün geliri var. Buradan da aradaki uçurumu görebilirsiniz.”

Bugüne kadar sadece bin 194 kombine satışı yaptıklarını aktaran Edemen sözlerini şöyle sürdürdü: “Maçların oynanacağı 33 bin kişilik Diyarbakır stadında her maç için 35 bin TL kira bedeli söz konusu. Yine her maç için 4 yüz güvenlik görevlisinin görev alması şartı koyulmuş. Bu da yaklaşık 40 bin TL’nin üstünde bir maliyete yol açıyor. İç sahada oynayacağımız her maçın maliyeti kat ve kat arttı. Umuyorum ki bunda Amedspor sevdalıları kombine almak için üzerine düşen görevi yapar” dedi. (MA)

