Amedspor baÅŸkanÄ±ndan kombine bilet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Amedspor BaÅŸkanÄ± Nurullah Edemen, kulÃ¼bÃ¼n gelir ve giderleri arasÄ±nda uÃ§urum olduÄŸunu aktararak taraftarÄ±n kombine almasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Amedspor BaÅŸkanÄ± Nurullah Edemen ve Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak, yeni sezona iliÅŸkin Åžeyhmus Özer Spor Tesisleri’nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlendi. Burada konuÅŸan Teknik Direktör Küçükbayrak, takÄ±mÄ±n yeni bir yapÄ±lanmaya gittiÄŸini söyleyerek, Amedspor’un kuruluÅŸ ruhunu yakalayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Kulübün doÄŸru yolda olduÄŸunu ve takÄ±mÄ±na güvendiÄŸini ifade eden Küçükbayrak, taraftar desteÄŸinin kendileri için hayati önemde olduÄŸunu vurguladÄ±.

BAÅžKAN EDEMEN’DEN DESTEK VURGUSU

Yeni sezona iliÅŸkin bilgilendirmelerde bulunan Kulüp BaÅŸkanÄ± Edemen, ekonomik sorunlarÄ± aÅŸtÄ±klarÄ±nda bunun sahaya olumlu yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Edemen, kulübün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lara iliÅŸkin ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±: “Amedspor bütçesi 12 milyon TL. Bu yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z transferler 5 milyon TL’yi buldu. Buna karÅŸÄ±n sadece Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yÄ±llÄ±k 2.5 milyon TL kulübün geliri var. Buradan da aradaki uçurumu görebilirsiniz.”

Bugüne kadar sadece bin 194 kombine satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Edemen sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “MaçlarÄ±n oynanacaÄŸÄ± 33 bin kiÅŸilik DiyarbakÄ±r stadÄ±nda her maç için 35 bin TL kira bedeli söz konusu. Yine her maç için 4 yüz güvenlik görevlisinin görev almasÄ± ÅŸartÄ± koyulmuÅŸ. Bu da yaklaÅŸÄ±k 40 bin TL’nin üstünde bir maliyete yol açÄ±yor. Ä°ç sahada oynayacaÄŸÄ±mÄ±z her maçÄ±n maliyeti kat ve kat arttÄ±. Umuyorum ki bunda Amedspor sevdalÄ±larÄ± kombine almak için üzerine düÅŸen görevi yapar” dedi. (MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 19:03

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