Her hafta yeni bir Ã¶vgÃ¼: Putinâ€™in imajÄ±nÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in TV programÄ±

Rusya'da baÅŸlayan ve Vladimir Putin'i konu alan programÄ±n, Putinâ€™in â€˜zedelenenâ€™ imajÄ±nÄ± dÃ¼zeltmek iÃ§in yayÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Rusya’da devlet baÅŸkanÄ± Vladimir Putin’i sürekli övgüler düzen haftalÄ±k bir televizyon programÄ± baÅŸladÄ±. ProgramÄ±n, Putin’in ‘zedelenen’ imajÄ±nÄ± düzeltmek için yayÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

Rusya Devlet Televizyonu’nda yayÄ±nlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ isimli programda “gençlerin sevgilisi” ve “muhteÅŸem fiziÄŸe sahip” gibi baÅŸlÄ±klar iÅŸleniyor. BaÅŸtan sona Putin’in ‘muhteÅŸem imajÄ±’na adanmÄ±ÅŸ olan programÄ±n ilk bölümü Rossiya-1 kanalÄ±nda Pazar günü yayÄ±nlandÄ±.

Program ülkede binlerce kiÅŸinin emeklilik reformlarÄ±nÄ± protesto ettiÄŸi gösterilerin hemen birkaç saat ardÄ±ndan yayÄ±na girdi. Emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± kadÄ±nlarda 55’ten 60’a erkeklerde ise 60’tan 65’e yükselten bu reform, ülkede Putin’in popülaritesine hayli zarar vermiÅŸti.

Programda ise baÅŸkan Putin’in reformu saÄŸlamak için nasÄ±l yoÄŸun çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve ne büyük fedekarlÄ±klarda bulunduÄŸu anlatÄ±ldÄ±.

Putin’in son yaptÄ±ÄŸÄ± Sibirya tatiline ve bu tatilden görüntülere yer verilen programda sözcüsü Dimirty Peskov ile röportaj yapÄ±ldÄ± ve Peskov Putin’in gittiÄŸi yerin vahÅŸi doÄŸa olduÄŸuna ve orada ayÄ±lar olduÄŸuna vurgu yaparak Putin’in cesaretini övdü.

Putin’in yanÄ±nda tam teçhizatlÄ± korumalar olsa da buna ihtiyaç duyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Peskov “AyÄ±lar aptal deÄŸil. Putin’i gördüklerinde zaten kendilerine çeki düzen verip ona göre hareket ediyorlar” diye espri yaptÄ±.

Yine bu ilk programda Putin’in üstün zekalÄ± ve yetenekli çocuklarÄ±n okuluna yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretten karelere yer verilerek “Putin’in çocuklarÄ± ne kadar sevdiÄŸi ortada. O çok insancÄ±l biri ve çocuklara karÅŸÄ± son derece samimi” ifadeleri sunucu Vladmir Solovoy tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±.”

Moskova merkezli baÄŸÄ±msÄ±z Levada AraÅŸtÄ±rma Merkezi tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir çalÄ±ÅŸmaya göre Rus halkÄ±nÄ±n yüzde 90’Ä± bu yeni düzenlemeye karÅŸÄ± ve yüzde 50’si de gerçekleÅŸecek protestolara katÄ±lmayÄ± düÅŸünüyor. ReformlarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlamasÄ±ndan bu yana Putin’e olan destek yüzde 10 kayÄ±p yaÅŸadÄ± ancak yüzde 70 gibi yüksek bir seviyede kalmaya da devam etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 18:42

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