Komiser, kadÄ±n avukatÄ± dÃ¶vÃ¼p silah doÄŸrulttu!

Ä°stanbul'da gÃ¶revli bir komiser ÅŸÃ¼phelinin ifadesine katÄ±lmak isteten kadÄ±n avukatÄ±, Ã¶nce copla dÃ¶vdÃ¼ ardÄ±ndan silah doÄŸrulttu.

Ä°stanbul BayrampaÅŸa Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü’nde görevli bir komiser, bir ÅŸüphelinin ifadesine katÄ±lmak isteyen kadÄ±n avukatÄ±, önce copla dövdü ardÄ±ndan silah doÄŸrulttu. AvukatÄ±n ÅŸikayeti üzerine komiser dahil 4 kiÅŸi açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±.

BayrampaÅŸa Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü AraÅŸtÄ±rma Büro AmirliÄŸi’ne gelen bir kadÄ±n avukat, gözaltÄ±na alÄ±nan bir ÅŸüphelinin ifadesine katÄ±lmak istedi. KadÄ±n avukat ifadeye katÄ±lamadan iddiasÄ±na göre, amirin ÅŸiddetiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Sigara içmek için avluya çÄ±kan avukat, bir banka oturdu. Bu sÄ±rada çaprazÄ±ndaki bankta oturan polis merkezinden sorumlu komiserle, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sohbet etmeye baÅŸladÄ±lar. ArdÄ±ndan da avukatÄ±n iddiasÄ±na göre bir anda konu karakolda dayaÄŸa geldi. Avukata, “Burada çok avukat dövdük, sizi de dövelim mi” diyen komiser, sonrasÄ±nda da emrindeki polislerden sopa getirmelerini istedi.

‘SÄ°LAHLA ATEÅž ETTÄ°’

Kanal D’den Emrullah Erdinç’in haberine göre; birkaç dakika sonra bir polis tarafÄ±ndan iki sopa getirildi. Kanal D’deki görüntülere göre, komiser ikisini alarak kontrol etti. Daha sonra sopanÄ±n birini polise geri veren komiser, diÄŸeri ile de polis merkezinin içinde kadÄ±n avukatÄ±n eline vurmaya baÅŸladÄ±. Bununla da yetinmeyen komiser, bu kez de polislere içeriden silah getirmelerini söyledi. Hemen getirilen tabancayÄ± alan komiser, silahÄ±n namlusunu kontrol etti. Hazneye mermiyi veren komiser, ateÅŸ etti. O anlarda kamera görüntüsüne yansÄ±yan bir polisin, silahÄ±n sesinden kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kadÄ±ÄŸÄ± görüldü.

AÇIÄžA ALINDILAR

Komiserin içeri girmesiyle, silah, avludaki klimanÄ±n üstünde kaldÄ±. Bu sÄ±rada karakolun bir temizlik görevlisi silahÄ± alarak, namlunun ucunu yine avukata çevirdi. KadÄ±n avukat ise korkudan içeriye kaçtÄ±. ArdÄ±ndan da bir polis memuru temizlik görevlisinden silahÄ± alarak ortalÄ±ktan kaldÄ±rdÄ±. Saatler sonra müvekkilinin ifadesine katÄ±lan avukat, daha sonra polis merkezinden ayrÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸa giden avukat, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± savcÄ±ya anlatarak Bayrampaya AsayiÅŸ Büro Amiri’nden ve yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan ÅŸikâyetçi oldu. BaÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda sorumlu komiser dahil 4 kiÅŸi açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 18:33

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