Urfa'da 112 Acil ekiplerine bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±

Urfaâ€™da ihbar Ã¼zerine hipertansiyon vakasÄ± iÃ§in adrese giden 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri, hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

SaÄŸlÄ±k emekçilerine dönük ÅŸiddet her geçen gün artarken, son ÅŸiddet haberi Urfa’dan geldi. Ä°hbar üzerine hipertansiyon vakasÄ± için adrese giden 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri, hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

SaldÄ±rÄ±, gece saatlerinde Karaköprü NarlÄ±kuyu Mahallesi 6187 Sokak’ta meydana geldi. Ä°ddiaya göre, hipertansiyon vakasÄ± için olay yerine ambulans sevk edildi. FÄ±rat AtaÅŸ yönetimindeki ve içerisinde Acil TÄ±p Teknisyeni Hüseyin YÄ±ldÄ±rÄ±m, paramedik Neslihan Cemen’in bulunduÄŸu ambulans olay yerine geçti. Bu sÄ±rada bina giriÅŸinde bekleyen ve adÄ± öÄŸrenilmeyen hasta yakÄ±nlarÄ±, geç geldiÄŸini öne sürdüÄŸü saÄŸlÄ±k ekibine saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ±da Hüseyin YÄ±ldÄ±rÄ±m bacaÄŸÄ±ndan bÄ±çakla yaralanÄ±rken, Neslihan Çemen ise arbede sÄ±rasÄ±nda bileÄŸinden yaralandÄ±. SaldÄ±rgan ise olay yerinden kaçtÄ±. Ambulans sürücüsünün ihbarÄ± üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. MeslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan olay yerinde ilk müdahalesi yapÄ±lan yaralÄ± saÄŸlÄ±k görevlileri, ambulansla Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Acil serviste tedaviye alÄ±nan saÄŸlÄ±k görevlilerinin durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenilirken, bÄ±çaklama olayÄ±nÄ±n haberini alan çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k görevlisi de hastaneye akÄ±n etti. SaÄŸlÄ±k emekçileri, saldÄ±rgandan ÅŸikayetçi olurken, bÄ±çaklÄ± saldÄ±rgan kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. (Urfa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 21:33

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