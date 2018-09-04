Belediye binasÄ± yapÄ±mÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i asansÃ¶r boÅŸluÄŸuna dÃ¼ÅŸerek Ã¶ldÃ¼

Trabzon Ortahisar'da yeni belediye ve kaymakamlÄ±k binasÄ± inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã–mer Ãœren isimli iÅŸÃ§i, asansÃ¶r boÅŸluÄŸuna dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Trabzon'da, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n asansör boÅŸluÄŸuna düÅŸen iÅŸçi yaÅŸamanÄ± yitirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapÄ±mÄ± devam eden yeni belediye ve kaymakamlÄ±k binasÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan Ömer Üren (27), inÅŸaatÄ±n asansör boÅŸluÄŸuna düÅŸtü. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince yapÄ±lan incelemede, Üren'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AÄŸrÄ±'nÄ±n Patnos ilçesi nüfusuna kayÄ±tlÄ± Üren'in cansÄ±z bedeni, otopsi için Trabzon Adli TÄ±p Kurumuna gönderildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 18:21

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