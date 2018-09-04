TariÅŸ, kuru Ã¼zÃ¼m fiyatlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

TariÅŸ, 2018 yÄ±lÄ± Ã§ekirdeksiz sofralÄ±k kuru Ã¼zÃ¼m avans alÄ±m fiyatlarÄ±nÄ± kilo baÅŸÄ±na en dÃ¼ÅŸÃ¼k 7.5 TL en yÃ¼ksek ise 10.5 TL olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

TariÅŸ Üzüm BirliÄŸi Yönetim Kurulu, Ä°zmir’de yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yla 2018 yÄ±lÄ± kuru üzüm avans alÄ±m fiyatlarÄ±nÄ± belirledi. ToplantÄ± sonunda bir açÄ±klama yapan TARÄ°Åž Üzüm BirliÄŸi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali RÄ±za Türker, “2018 yÄ±lÄ± çekirdeksiz sofralÄ±k kuru üzümde kilo baÅŸÄ±na en düÅŸük 7.5 TL’den en yüksek ise 10.5 TL’den avans alÄ±mlarÄ±na baÅŸlandÄ±” dedi. Kilo baÅŸÄ±na 7.5 numara üzümün 7.5 TL, 8 numara üzümün 8 TL, 8.5 numara üzümün 8.5 TL, 9 numara üzümün 9 TL, 9.5 numara üzümün 9.5 TL, 10 numara üzümün 10 TL ve 10.5 numara üzümün de 10.5 TL’den alÄ±nacaÄŸÄ±na dikkati çeken Türker, bandÄ±rmasÄ±z naturel üzüm için ise kilo baÅŸÄ±na 10.5 TL’den avans fiyatÄ± belirlediklerini kaydetti. Belirlenen kuru üzüm avans fiyatlarÄ±nÄ±n Ege’deki tüm TariÅŸ üzüm kooperatiflerine bildirildiÄŸini de vurgulayan Türker, ödemelerin ise bir hafta içerisinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Üzüm alÄ±m avans fiyatlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan sonra, üzüm üreticileri sevinçlerini birbirlerine sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸarak duyurdu. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 18:20

www.evrensel.net