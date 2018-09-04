GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±yla iÅŸinden edilen TÃ¼rkan Albayrak direniÅŸe geÃ§ti

SarÄ±yer Belediyesinden gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± gerekÃ§esiyle Ã§Ä±karÄ±lan TÃ¼rkan Albayrak, iÅŸe geri dÃ¶nene kadar hafta iÃ§i her gÃ¼n eylem yapacak.

SarÄ±yer Belediyesinde çalÄ±ÅŸÄ±rken güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle iÅŸten atÄ±lan Türkan Albayrak, iÅŸe geri dönebilmek için direniÅŸe baÅŸladÄ±.

AKP iktidarÄ± tarafÄ±ndan KHK ile getirilen kadro düzenlemesi binlerce iÅŸçiyi maÄŸdur etti, güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle iÅŸçiler iÅŸlerinden edildi. SarÄ±yer Belediyesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçi Türkan Albayrak da önce “kadroya” alÄ±ndÄ± ancak aylar sonra, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± SarÄ±yer Toplum SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezinden güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesi ile bayram öncesi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Türkan Albayrak, bu hafta baÅŸÄ±ndan itibaren SarÄ±yer KaymakamlÄ±ÄŸÄ± yanÄ±ndaki parkta iÅŸine geri dönebilmek için oturma eylemine baÅŸladÄ±.

Pazartesi günü yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alana gelen polis, Albayrak’Ä± ve ona destek veren 6 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlar daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Türkan Albayrak, iÅŸine geri dönene kadar hafta içi her gün 13.00-17.00 saatleri arasÄ±nda eylemini sürdüreceÄŸini duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 18:15

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