Ä°spanya, Suudi Arabistanâ€™a bomba satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durduruyor

Ä°spanya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 400 hassas lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ bombanÄ±n Suudi Arabistanâ€™a satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in harekete geÃ§ti.

Ä°spanya, 400 hassas lazer güdümlü bombanÄ±n Suudi Arabistan’a satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmak için harekete geçti. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, daha önce anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lan bombalarÄ±n “Yemen’de kullanÄ±labileceÄŸi” gerekçesiyle satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durduruyor.

PARA GERÄ° ÖDENECEK

BakanlÄ±ktan Ä°spanya resmi haber ajansÄ± EFE’ye yapÄ±lan açÄ±klamada, bombalar için ödenen 9.2 milyon avronun iade edileceÄŸi ve böylece Ocak 2015’te Ä°spanya ile Suudi Arabistan arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmanÄ±n geçersiz kalacaÄŸÄ± belirtildi.

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 16 AÄŸustos’ta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada içinde çocuklarÄ±n da olduÄŸu bir otobüse yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da olduÄŸu gibi lazer güdümlü bombalarÄ±n sivillere karÅŸÄ± kullanÄ±labileceÄŸi gerekçesiyle halen devam etmekte olan silah satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gözden geçireceÄŸini belirtmiÅŸti.

ÇOCUK KATLÄ°AMI

9 AÄŸustos’ta Yemen’in kuzeyindeki Sada ilinde çocuklarÄ± taÅŸÄ±yan bir otobüse düzenlenen saldÄ±rÄ±da 51 kiÅŸi ölmüÅŸ, 79 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ölenlerin 40’Ä±nÄ±n ve yaralÄ±larÄ±n 56’sÄ±nÄ±n çocuk olduÄŸu duyurulmuÅŸtu.

Yemen'de otobÃ¼se Suudi saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã§oÄŸu Ã§ocuk 39 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

BirleÅŸmiÅŸ Milletler öncülüÄŸünde kurulan Yemen heyeti de, 28 AÄŸustos’ta açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± raporunda Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyondan bazÄ± kiÅŸilerin savaÅŸ suçu iÅŸlediÄŸine dair makul gerekçeler olduÄŸunu bildirmiÅŸti.

Ä°spanya, geçen yÄ±l Suudi Arabistan’a 270 milyon avroluk silah satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±. Bu rakam, Yemen’de savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2015’ten bu yana 900 milyon avroyu buldu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:57

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