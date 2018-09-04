DiyarbakÄ±r Sanayi Sitesiâ€™nde iÅŸler kesat

DÃ¶viz kurundaki yÃ¼kseliÅŸle TÃ¼rkiyeâ€™de ekonomide yaÅŸanan olumsuz durum ile sanayi sitelerinde esnaflarÄ±, iÅŸ yapamaz duruma geldi.

Döviz kurundaki artÄ±ÅŸla yedek oto parçalarÄ±nÄ±n ücretleri de yükseldi. DiyarbakÄ±r’da 3’üncü Sanayi Sitesi BaÅŸkanÄ± Ekrem Kalkan, iÅŸlerin böyle sürmesi durumunda esnaflarÄ±n dükkânlarÄ±nÄ± kapatabilecek duruma geleceÄŸini söyledi.

Döviz kurundaki yükseliÅŸle Türkiye’de ekonomide yaÅŸanan olumsuz durum ile sanayi sitelerinde esnaflarÄ±, iÅŸ yapamaz duruma geldi. Dolardaki artÄ±ÅŸ, yedek oto parçalarÄ±nÄ±n fiyatlarÄ±nÄ± etkilerken; DiyarbakÄ±r 3’üncü Sanayi Sitesi’ndeki esnaflar ve sitenin Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ekrem Kalkan, yaÅŸanan durumla ilgili esnaflarÄ±n durumu hakkÄ±nda MA’ya deÄŸerlendirmelerde bulundu.

‘KÄ°RA ÖDENMEYECEK DURUMA GELÄ°NDÄ°’

3’üncü Sanayi Bölgesi BaÅŸkanÄ± Ekrem Kalkan, sanayide bulunan malzemelerin çoÄŸunluÄŸunun dolar üzerinden gelmesiyle birlikte oto parçalarÄ±nÄ±n da etkilendiÄŸini belirterek, “Esnaflar artÄ±k kirasÄ±nÄ± ödemeyecek duruma geldi, sigorta primleri yükselmiÅŸ. EÄŸer sanayide 800 dükkan varsa bunun ancak 50 tanesi iÅŸ yapabiliyor. O da mecburi, zorunlu olan iÅŸ makinalarÄ±, uzun seyahat eden kamyon ÅŸoförleri bakÄ±m yapÄ±yor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

DolarÄ±n yükseliÅŸini bahane edip kendi baÅŸÄ±na fiyat artÄ±ran kiÅŸilerin de olduÄŸunu dile getiren Kalkan, “BazÄ±larÄ± dolar yükselmiÅŸ diyerek kendi baÅŸÄ±na fiyat artÄ±ÅŸÄ±na gidiyor. Dolar üzerinden gelen bazÄ± parçalar olabilir; ama bir cÄ±vata, bir kayÄ±ÅŸ da dolar üzerinden gelmiyor. BazÄ±larÄ± araç parçalarÄ±na yüzde 60, yüzde 100 zam yapÄ±yor. Burada büyük bir fÄ±rsatçÄ±lÄ±k da dönüyor” dedi.

‘BÖYLE GÄ°DERSE ESNAF DÜKKÂN KAPATACAK’

BazÄ± esnaflarÄ±n siftah yapamadan eve gittiÄŸini belirten Kalkan, “Esnaf zor durumda, inÅŸallah dolar düÅŸer. EsnafÄ±n durumu da düzelir. Türkiye’nin önü de açÄ±lÄ±r” diye konuÅŸtu. Kalkan, iÅŸler bu ÅŸekilde devam ederse esnafÄ±n dükkan kapatabileceÄŸini söyledi.

‘GELÄ°R AZ GÄ°DER ÇOK’

Yedek oto parça satan YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±z ise satÄ±lan parçalardan kar elde edemediÄŸini ifade ederek, giderlerinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gelirlerinin ise azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mevcut durumla birlikte kemer sÄ±kma durumuna gelindiÄŸini kaydeden YÄ±ldÄ±z, hükümetin insanlarÄ± bazÄ± ÅŸartlara alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için tepki vermediÄŸine iÅŸaret etti. YÄ±ldÄ±z, “FiyatlarÄ±n yükselmesine bazÄ± yurttaÅŸlar, ‘He normaldir’ diyor bazÄ± yurttaÅŸlar da tepki gösteriyor ama elinden bir ÅŸey gelmiyor. Ä°ster istemez buna tepki veren de var hiçbir ÅŸey yokmuÅŸ gibi davranan da var” dedi.

‘KÜÇÜK ESNAFIN Ä°Åž YAPACAK Ä°MKÂNI YOK’

DolarÄ±n yükselmesiyle fiyatlarÄ±n da artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸini söyleyen esnaf Metin Balaban ise daha önceden 20 liraya satÄ±n alÄ±nan bir parçanÄ±n ÅŸimdi 30-35 lira olduÄŸunu kaydetti. Balaban ÅŸunlarÄ± söyledi: “BazÄ± esnaflar elinde bulundurduÄŸu malzemeyi stokladÄ±ÄŸÄ± için uygun fiyata satÄ±p müÅŸteriyi alabiliyor. Bizim elimizde ürün çeÅŸidi çok bulunduÄŸu için müÅŸteri almak istediÄŸini bulabiliyor. Ama daha küçük esnaf, böyle bir imkânÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸ yapamÄ±yor.”

PAZARLIK SÜRESÄ°

Ekonominin daha kötüye gitmesiyle birlikte çok uzun süre müÅŸterilerle tartÄ±ÅŸmalara girdiÄŸini, müÅŸterinin pazarlÄ±k yapmak için beklediÄŸini söyleyen Balaban, “Eskiden müÅŸteriyle bir iki dakika pazarlÄ±ÄŸa girerken, ÅŸimdi bu süre on-on beÅŸ dakikayÄ± buluyor. Dolar zengini zengin, fakiri de fakir yaptÄ±. DolarÄ±n yükselmesi en çok fakiri etkiledi. ParasÄ± olmayan gelip direnirken zengin gelip parasÄ±nÄ± verip alÄ±yor” diye konuÅŸtu.

MÜÅžTERÄ°LERLE TARTIÅžMA DURUMUNA GELÄ°NDÄ°

SattÄ±ÄŸÄ± malzemenin günlük olarak kura baÄŸlÄ± deÄŸiÅŸkenlik gösterdiÄŸine iÅŸaret eden esnaf Mehmet Kurtullu da, “MüÅŸteriler dükkana gelip malzeme aldÄ±ÄŸÄ±nda dolarla iliÅŸkisi yok diyor. Bu iÅŸle uÄŸraÅŸanlar fiyatlarÄ±n yüksekliÄŸini anlayabiliyor ama köyden gelen insanlara bir türlü kendimizi inandÄ±ramÄ±yoruz. Bizim aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ürün içerde üretilmediÄŸi için dolar üzerinde gelince fiyat yükseliyor diyoruz” dedi. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:56

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