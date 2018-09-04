Belhanda ve Emre BelÃ¶zoÄŸlu, PFDK'ye sevk edildi

TFF, liglerde haftanÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PFDK'ye sevk edilen isimler ve kulÃ¼pleri aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk MüÅŸavirliÄŸi; Younes Belhanda, Hasan ÅžaÅŸ ve Emre BelözoÄŸlu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

TFF, liglerde haftanÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan PFDK'ye sevk edilen isimler ve kulüpleri açÄ±kladÄ±. Trabzonspor - Galatasaray maçÄ±nda direkt kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±nda kalan Younes Belhanda, aynÄ± müsabakada sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± harekette bulunan antrenör Hasan ÅžaÅŸ, BB Erzurumspor - Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndaki saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle Emre BelözoÄŸlu, aynÄ± müsabakada sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± harekette bulunan BB Erzurumspor idarecisi Zafer AynalÄ± ve Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören Åžamil Cinaz, PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.

Öte yandan Atiker Konyaspor'un talimatlara aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle, KasÄ±mpaÅŸa ve MKE Ankaragücü'nün çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve Bursaspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarÄ± nedeniyle PFDK'ya sevk edildiÄŸi açÄ±klandÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:50

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