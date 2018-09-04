ABDâ€™ye â€˜Kore yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± baltalamaâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Kuzey Kore iktidar partisi, GÃ¼ney Kore ile son dÃ¶nemde geliÅŸen diplomatik yakÄ±nlaÅŸmalarÄ±nÄ± baltalamamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde ABDâ€™ye Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), ABD’ye Güney Kore ile son dönemde geliÅŸen diplomatik yakÄ±nlaÅŸmayÄ± baltalayacak adÄ±mlardan kaçÄ±nma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Kuzey Kore’de iktidardaki Komünist Parti’nin yayÄ±n organÄ± “Rodong Sinmun” gazetesinde yayÄ±mlanan yazÄ±da, Washington yönetiminin pürüz olarak gördüÄŸü konularÄ± bahane ederek Koreler arasÄ± iÅŸ birliÄŸini engellememesi gerektiÄŸi belirtildi.

YazÄ±da, “Koreler arasÄ± baÄŸlarÄ±n geliÅŸmesi, ABD’nin aleyhine deÄŸildir. ABD, Kuzey-Güney iÅŸ birliÄŸine engel olmaya çalÄ±ÅŸÄ±rsa kendi baÅŸÄ±na dert açmaktan baÅŸka bir ÅŸey yapmÄ±ÅŸ olmayacaktÄ±r” ifadeleri yer aldÄ±. Pyongyang yönetiminin uyarÄ±sÄ±, Güney Kore’nin bu ay yapÄ±lacak liderler zirvesi için kesin tarih belirlemek üzere Kuzey’e temsilci göndermesinden bir gün önce geldi.

ABD VAATLERÄ°NDEN GERÄ° ADIM ATMIÅžTI

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo’nun geçen hafta Pyongyang’a yapacaÄŸÄ± ziyareti iptal etmiÅŸti. Washington yönetimi, Kuzey Kore’nin “nükleer silahsÄ±zlanma konusunda açÄ±k bir yol haritasÄ± sunmadÄ±ÄŸÄ± sürece” yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve Koreler arasÄ± kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± için adÄ±m atÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

Bu durum, Güney ve Kuzey hükümetlerinin basit adÄ±mlar atmakta dahi tereddüt yaÅŸamasÄ±na neden oluyor. Geçen ay iki ülke arasÄ±nda iletiÅŸimi artÄ±rmak üzere irtibat bürosu kurulmasÄ±nÄ± öngören plan, büroyu kimin iÅŸleteceÄŸi ve masraflarÄ±nÄ± kimin karÅŸÄ±layacaÄŸÄ± konusunda uzlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± için ertelenmiÅŸti.

KUZEY-GÜNEY YAKINLAÅžMASI

Güney Kore Lideri Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong, 27 Nisan’da iki ülke sÄ±nÄ±rÄ±nda bir araya gelmiÅŸti. Zirve sonunda yayÄ±mlanan ortak açÄ±klamada, Kore YarÄ±madasÄ±’nÄ±n nükleer silahlardan tamamen arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve mevcut ateÅŸkesin kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na dönüÅŸtürülmesi için görüÅŸmelere baÅŸlama konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. Ä°ki liderin eylül ayÄ±nda, bu yÄ±lki üçüncü yüz yüze görüÅŸmeyi yapmasÄ± planlanÄ±yor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:47

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