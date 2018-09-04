ABDâ€™de ÅŸiddet karÅŸÄ±tÄ± protestoculara polis engeli

ABDâ€™nin Chicago kentinde dÃ¼zenlenen ve Chicago Belediye BaÅŸkanÄ± Rahm Emanuelâ€™i hedef alan protestoya polis mÃ¼dahale etti.

ABD’nin Chicago kentindeki ÅŸiddet karÅŸÄ±tÄ± göstericiler polisin müdahalesine uÄŸradÄ±.

Kentin güney ve batÄ± kesimlerinde yÄ±llardÄ±r artarak devam eden ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± ve Chicago Belediye BaÅŸkanÄ± Rahm Emanuel’i hedef alan protestolarÄ±n üçüncüsü ABD’nin en büyük havaalanlarÄ±ndan O’Hare HavalimanÄ± ana arterlerinden Kennedy otobanÄ±nÄ±n Park Ridge mevkisinde gerçekleÅŸti.

YOLA ÇIKANLARA GÖZALTI

FotoÄŸraf: Bilgin S. ÅžaÅŸmaz/AA

Din görevlisi ve aktivist Gregory Livingston tarafÄ±ndan organize edilen gösterilerde yaklaÅŸÄ±k 100 gösterici otobanÄ± trafiÄŸe kapattÄ±. Gösterinin otoban giriÅŸindeki küçük bir arazide gerçekleÅŸtirilmesine izin verildiÄŸini belirten polis, Ä±srarla otobana çÄ±kmak isteyen, aralarÄ±nda Livingston’un da bulunduÄŸu 12 göstericiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Göstericilerin polise direnmemesi nedeniyle gözaltÄ±lar sÄ±rasÄ±nda arbede yaÅŸanmadÄ±.

GözaltÄ±larÄ±n ardÄ±ndan grubun geri kalanÄ± taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± "Åžiddete hayÄ±r", "Rahm siyahilerin canÄ±nÄ± yakÄ±yor", "SiyahlarÄ±n hayatÄ± da deÄŸerlidir", "Sevgili Rahm! Güney ve batÄ± bölgeleri için bir ÅŸeyler yap ya da istifa et" yazÄ±lÄ± pankartlarla bölgede yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi. "SiyahlarÄ±n hayatÄ± da deÄŸerlidir", "Rahm Emanuel gitmeli" ve "Adalet yoksa barÄ±ÅŸ da yok" ÅŸeklinde slogan atÄ±lan yürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda polisin yoÄŸun önlemleri dikkati çekti.

Kentte temmuz ve aÄŸustos aylarÄ±nda da benzer gösteriler düzenlenmiÅŸti.

FotoÄŸraf: Bilgin S. ÅžaÅŸmaz/AA

FotoÄŸraf: Bilgin S. ÅžaÅŸmaz/AA

FotoÄŸraf: Bilgin S. ÅžaÅŸmaz/AA

(DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:35

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