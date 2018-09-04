Metroda nÃ¼ tabloya â€˜uygunsuz iÃ§erikâ€™ yasaÄŸÄ±

Ã–zgÃ¼rcan TaÅŸÃ§Ä±, sergiye yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nÃ¼ tabloyla Ä°stanbul Metrosuna alÄ±nmadÄ±. SanatÃ§Ä±, eserini gazete kaÄŸÄ±dÄ± ile kapatmaya zorlandÄ±.

SanatçÄ± Özgürcan TaÅŸçÄ±, Ä°stanbul metrosuna nü tablosunun alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek resmini gazete kaÄŸÄ±dÄ±yla kapatmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

TaÅŸçÄ±, 3 Eylül’de BeyoÄŸlu’ndaki Leman Kültür’de Ä°stanbear Fest kapsamÄ±nda gerçekleÅŸtirilen sergiye eserini götürmek için KadÄ±köy’deki evinden çÄ±kÄ±p Marmaray’a bindiÄŸini söyledi. KaosGL’de yer alan habere göre “Resim nü olduÄŸu için yolcularÄ±n tepkisiyle karÅŸÄ±laÅŸmaya dair kaygÄ±lÄ±ydÄ±m ancak Marmaray’da birkaç bakÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±m” diyen TaÅŸçÄ±, daha sonra YenikapÄ±-HacÄ±osman metrosuna binmek için turnikelerden geçtiÄŸini kaydetti. SanatçÄ±, iki polisin resme bakmak istediÄŸini, kendisinin göstermek istemediÄŸini, Ä±srarÄ±n ardÄ±ndan yoluna devam ettiÄŸini dile getirerek yürüyen merdivene yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda özel güvenlik görevlisini yanÄ±na geldiÄŸini ifade etti.

‘KADIN MI ERKEK MÄ°?’

TaÅŸçÄ±, sözlerine ÅŸöyle devam etti: “Resmi görmek istediÄŸini söyledi. Resmi gördükten sonra, bu resimle metroya binmeme izin veremeyeceÄŸini söyledi. Nedenini sorduÄŸumda ise bunun‘uygunsuz içerik’ olduÄŸunu belirtti. Resmimin uygunsuz içerik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sanat eseri olduÄŸunu ve sergiye yetiÅŸmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± söylememe raÄŸmen benimle konuÅŸan güvenlik metroya binmeme izin vermedi. Metroya binmem için resmi gazete kaÄŸÄ±dÄ± veya baÅŸka bir ÅŸeyler kapatmamÄ± istedi. Bir süre daha tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra tek olduÄŸum ve paniklediÄŸim için gazete kaÄŸÄ±dÄ±yla resmi kapatmayÄ± kabul ettim ve gazete kaÄŸÄ±dÄ± rica ettim. Bu sefer de ‘Onu da biz mi bulacaÄŸÄ±z’ gibi laflarla beni oyalamaya devam etti. Bir süre oyaladÄ±ktan sonra beni bir odaya yönlendirdi ve orada resmimin üstünü gazete kaÄŸÄ±dÄ±yla kapatmak zorunda kaldÄ±m. Resmimi kapatmam yetmiyormuÅŸ gibi metro güvenliklerinin ‘Bu resimdeki kadÄ±n mÄ± erkek mi’ gibi sorularla tacizlerine maruz kaldÄ±m.”

TaÅŸçÄ±, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n münferit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, muhafazakarlaÅŸma sonucu ortaya çÄ±kan saldÄ±rÄ±larÄ±n ve toplumsal yaÅŸama müdahale olaylarÄ±nÄ±n devamÄ± olduÄŸunu savunarak bu tarz olaylarÄ±n sanatçÄ±larÄ± kaygÄ±landÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak birçok sanatçÄ±nÄ±n üretim ve mücadele azmini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. SanatçÄ±, ‘günlük yaÅŸamÄ±n bu denli kÄ±sÄ±tlamalarla donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplumda özellikle kuir sanatçÄ±larÄ±n, kuir sanat üretmeye çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bu üretimlerinin her aÅŸamalarÄ±nÄ±n aslÄ±nda mücadelelerinin bir parçasÄ± olduÄŸunu’ vurguladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:24

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