HDPâ€™yi hedef gÃ¶steren Ã–zhasekiâ€™ye Bilgenâ€™den tepki

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, Meclisâ€™te dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndemdeki konulara dair deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlere doÄŸru giderken, siyasettin gündeminde ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerle ilgili HDP’yi hedef gösterdi. Özhaseki’ye HDP Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen tepki gösterdi. Bilgen, “SeçilmiÅŸler adÄ±na halk iradesini tanÄ±mamayÄ± kanÄ±ksamÄ±ÅŸ durumda. Bu sakat anlayÄ±ÅŸ, bu seçmen iradesini yok sayan zihniyet yerel seçimlerin saÄŸlÄ±klÄ± bir zeminde yürümesine imkan vermez” dedi.

HDP Grup BaÅŸkan Vekili Ayhan Bilgen, Mecliste basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

Gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Bilgen, Türkiye’nin büyük kriz yaÅŸamasÄ±na karÅŸÄ±n Meclisin kapalÄ± olduÄŸuna vurgu yaparak, “OHAL ÅŸeklen bitti ama fiilen OHAL yetkileri aynen devam etmektedir” dedi. Türkiye’nin içinde bulunduÄŸu ortamla birlikte krizlerin birbirini tetiklediÄŸi belirten Bilgen ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biraz önce Rusya Ä°dlib’de hava harekatÄ± baÅŸlattÄ± ama Türkiye’nin bu konudaki tavrÄ±nÄ±n neyi içerdiÄŸini Türkiye toplumu bilmiyor, muhalefet bilmiyor. Ä°ktidar partisi ne ekonomik krizle ilgili ne dÄ±ÅŸ politika krizi ile ilgili ne sistem krizi ile ilgili toplumu ve Parlamento’yu bilgilendirme ihtiyacÄ± duyuyor. Konuyu da KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± olarak tarif ediyor. Bu çatÄ± KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’nda açÄ±k kalmasÄ± ile övünen bir çatÄ±dÄ±r. Åžimdi her türlü plansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, beceriksizliÄŸi “savaÅŸ” diye tarif edeceksiniz ama Parlamento’yu toplama iradesini ortaya koymayacaksÄ±nÄ±z.”

BU KADAR EMÄ°NSENÄ°Z NEDEN Ä°DDÄ°ANAME YOK

Yerel seçimlerle ilgili ittifak açÄ±klamalarÄ± ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’de PKK’nÄ±n yöneteceÄŸi belediyelerin olmamasÄ±” yönünde açÄ±klamalarÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine Bilgen, AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki’nin HDP’yi hedef alan açÄ±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Bilgen, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Belediye bütçeleri kullanÄ±mÄ± üzerinden suç iÅŸleme hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BakÄ±n, 1 yÄ±l boyunca iddianamesi olmadÄ±ÄŸÄ± halde tutuklu bulunan belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z var. Bu kadar eminseniz, suçu bu kadar net biliyorsanÄ±z bunu 1 yÄ±ldÄ±r neden iddianameye dökmüyorsunuz? Belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±yla ilgili bir giriÅŸim, denetim mekanizmasÄ± iÅŸledi ve bir suç ortaya çÄ±ktÄ± mÄ±? Bunu açÄ±klasÄ±nlar. TeftiÅŸ Kurulu raporlarÄ±nda AKP’li belediyelerle ilgili mi, DBP’li belediyelerle ilgili mi yolsuzluk tespitleri var? KaldÄ± ki hiçbir gerekçe kayyumlarla yönetmeyi meÅŸru kÄ±lamaz. Bu iktidar atanmÄ±ÅŸ valileri bitirme iddiasÄ± ile siyasete girdi ama ÅŸimdi seçilmiÅŸler adÄ±na halk iradesini tanÄ±mamayÄ± kanÄ±ksamÄ±ÅŸ durumda. Bu sakat anlayÄ±ÅŸ, bu seçmen iradesini yok sayan zihniyet yerel seçimlerin saÄŸlÄ±klÄ± bir zeminde yürümesine imkan vermez.” Bilgen kendileri için belediyeyi kimin yöneteceÄŸinden ziyade belediyenin nasÄ±l yönetileceÄŸinin önemli olduÄŸunu belirterek, “Yerel yönetimler üzerinde vesayeti kurumsallaÅŸtÄ±ran her türlü karardan ve uygulamadan vazgeçilmelidir. Tabanda toplumun deÄŸiÅŸimle ilgili beklentisi de siyasetçiler tarafÄ±ndan özenle okunmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu. Bilgen devamla ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bizim an itibariyle seçim planlamasÄ±na dair ÅŸimdiye kadarki tartÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z ilkesel tartÄ±ÅŸmalardÄ±r. Toplum bu konuda hangi beklenti içindeyse, bize hangi görevi veriyorsa bunu araÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Önümüzdeki günlerde yerel buluÅŸmalar gerçekleÅŸtireceÄŸiz, toplumun bize verdiÄŸi görev neyse üzerimize düÅŸeni yapacaÄŸÄ±z.”

AKP’LÄ° ÖZHASEKÄ° HDP’YÄ° HEDEF GÖSTERDÄ°

AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki, CNN Türk’te programa katÄ±ldÄ±. Yerel seçimlerde MHP ile ittifakÄ±n olabileceÄŸi mesajÄ±nÄ± veren Özhaseki, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin ittifak açÄ±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmesi istendi. HDP’yi hedef alan Özhaseki, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Cumhur Ä°ttifak’Ä±n da hatÄ±rlatarak, “Devlet beyin bu kaygÄ±sÄ±ndan ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olarak tedirginlik duyuyorum. PKK, Ä°stanbul’da herhangi bir ilçesini gelip de idare etsin istemiyorum. Dün resmi olarak CHP Sözcüsü ‘ittifak yok’ dedi. Güzel. Ama CHP misyonu üzerinde tanÄ±nan, bilinen bir çok insan, eski genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±, parti meclis üyeleri ‘HDP ile ittifak olmalÄ±’ diye geziyorlar. BunlarÄ± TV’de izledik. HDP ile ittifak denilince Türkiye’de yaÅŸayan herhalde 81 milyonun 80 milyonu PKK ile ittifak manasÄ±na geldiÄŸini çok iyi biliyor. Çünkü HDP’nin listeleri Kandil’de hazÄ±rlanÄ±yor.” (HABER MERKEZÄ°)

Sezai Temelli: Yerel seÃ§imlere HDP olarak gireceÄŸiz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:10

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