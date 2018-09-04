Adalet saraylarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar adalet talep ediyor

BÃ¼ro EmekÃ§ileri SendikasÄ± yeni adli yÄ±la iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yargÄ± emekÃ§ilerinin Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zeltilmesini istedi.

KESK’e baÄŸlÄ± Büro Emekçileri SendikasÄ± (BES) yeni adli yÄ±la iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Sendika genel merkezinde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan BES Genel BaÅŸkanÄ± Serpil AkpÄ±nar, 24 Haziran seçimleri sonrasÄ±nda devletin baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ±ya yeniden düzenlenmesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir süreçte adli yÄ±lÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türkiye’de yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2010 ve 2017 anayasa deÄŸiÅŸiklikleriyle daha da tartÄ±ÅŸmalÄ± hale geldiÄŸini belirten AkpÄ±nar, “Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n her bir üyesinin atamasÄ±nÄ±n direkt olarak CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yargÄ±nÄ±n, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa hizmet ettiÄŸini söylemek oldukça zordur. Anayasa Mahkemesi kararlarÄ±na uymak yerine CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n verdiÄŸi beyanlara uyulduÄŸunu tedirginlikle izliyoruz. Bu durumda da yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±ndan çok, aksine idareye olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz” dedi.

ANGARYA VE Ä°ÅžTEN ATILMA KORKUSU RUTÄ°N HALE GELDÄ°

YargÄ± emekçilerinin öncelikle yoÄŸun iÅŸ yükü ve idari baskÄ± altÄ±nda ezildiÄŸini ifade eden AkpÄ±nar, yargÄ± emekçilerinin sorunlarÄ±nÄ±n yapÄ±lan adalet saraylarÄ±nÄ±n büyüklüÄŸüyle yarÄ±ÅŸÄ±r hale geldiÄŸini söyledi. AkpÄ±nar, yargÄ± alanÄ±ndaki tüm olumsuzluklara raÄŸmen, hakim, savcÄ±, mübaÅŸir, zabÄ±t kâtibi, yazÄ± iÅŸleri müdürü, sosyal hizmet uzmanÄ±, teknisyen, 4/B’li, taÅŸeron iÅŸçi, hep birlikte adalet hizmeti üretiyor. Ancak, adliye binalarÄ±nda aynÄ± çatÄ± altÄ±nda, hakim ve savcÄ±larla diÄŸer yargÄ± emekçileri arasÄ±nda sÄ±nÄ±fsal bir fark gibi yaÅŸanan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, keyfi yönetim, kuralsÄ±z çalÄ±ÅŸma, horlanma, aÅŸaÄŸÄ±lanma, itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma vb. mobbing uygulamalarÄ± çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ± adeta cehenneme çeviriyor. AlÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gün biten maaÅŸlar, her geçen gün artan dava sayÄ±sÄ±na karÅŸÄ± azalan/eksik personelle hizmet vermeye çalÄ±ÅŸmak, bunca iÅŸ yüküne raÄŸmen en küçük hatada disiplin soruÅŸturmasÄ± tehdidiyle karÅŸÄ±laÅŸmak, kurumun ‘diÄŸerleri’ muamelesi yapÄ±larak, yaÅŸanan her olumsuz olayda, hatada ilk gözden çÄ±karÄ±lan olmak, yargÄ± emekçilerinin rutini haline getirilmiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

90 PUAN ALIYOR AMA MÜLAKATTA ELENÄ°YOR

Görevde yükselme sÄ±navlarÄ±ndaki mülakat uygulamasÄ±nÄ±n ise adalet binalarÄ±nda yaÅŸanan en görünür adaletsizliklerden birisi haline geldiÄŸini vurgulayan AkpÄ±nar, girdiÄŸi üç yazÄ±lÄ± sÄ±navda da 85-90 puan alan bir yargÄ± emekçisinin mülakat denilen torpil çarkÄ±nda elendiÄŸine dikkat çekti. AkpÄ±nar, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n ücretler, olumsuz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, iÅŸ güvencesinin ortadan kaldÄ±rÄ±larak bir gecede KHK ile iÅŸinden edilme endiÅŸesi vb. nedenlerle kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak kÄ±skaç altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu kÄ±skacÄ±n kamu emekçilerini her geçen gün intihara sürüklediÄŸini belirten AkpÄ±nar, OHAL boyunca yayÄ±nlanan KHK’lerle iÅŸlerinden atÄ±lan kamu emekçilerinden 56’sÄ±nÄ±n intihar ederek yaÅŸamlarÄ±na son verdiÄŸini söyledi.

YARGI EMEKÇÄ°LERÄ°NÄ°N TALEPLERÄ°

AçÄ±klamada yargÄ± emekçilerinin talepleri ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±:

♦ YargÄ± emekçilerine insanca yaÅŸayacaklarÄ± bir ücret için derhal ek zam verilmelidir.

♦ Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir illeriyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere ödenen yol ücretleri, tüm yargÄ± emekçilerine ödenmelidir.

♦ ZabÄ±t katibi yargÄ± emekçilerine VHKÄ° kadrosu verilmelidir.

♦ MübaÅŸir yargÄ± emekçileri genel idare hizmetleri sÄ±nÄ±fÄ±na geçirilmelidir.

♦ Disiplin soruÅŸturmasÄ± yönünden 2802 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n ilgili hükümleri kapsamÄ±ndan çÄ±karÄ±larak yargÄ± emekçilerinin de 657 sayÄ±lÄ± yasa kapsamÄ±nda disiplin soruÅŸturmasÄ±na tabi tutulmasÄ± konularÄ±nda düzenleme yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

♦ Fazla mesai ücretleri geniÅŸletilerek tüm yargÄ± emekçilerine ödenmesi saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

♦ Atama ve görevde yükselmelerde mülakat deÄŸil, liyakat esas alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

♦ Artan iÅŸ yüküne karÅŸÄ±n yeteri kadar personel alÄ±mÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:06

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