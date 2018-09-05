Bucaâ€™dan ekonomi manzarasÄ±: Gelir yarÄ±landÄ±; pazarcÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ± azaldÄ±

Ä°zmir Bucaâ€™da kurulan Åžirinyer pazarÄ±nda alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kan vatandaÅŸ ve pazarcÄ±larla ekonominin durumunu konuÅŸtuk.

Kenan ÇETÄ°N

Ä°zmir

Buca Åžirinyer pazarÄ±nda ekonomideki kötü gidiÅŸin halkÄ±n ve pazarcÄ± esnafÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± nasÄ±l etkilediÄŸini konuÅŸtuk. Pazara çÄ±kan halkÄ±n birleÅŸtiÄŸi temel görüÅŸ, fiyatlarÄ±n bu yaz hiç düÅŸmediÄŸi ve almasÄ± gerekenin ancak yarÄ±sÄ± kadarÄ±nÄ± alabildikleri olurken, pazarcÄ±lar da maliyetin yüksekliÄŸi nedeniyle fiyatlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Pazardan alÄ±ÅŸveriÅŸini yaparken konuÅŸtuÄŸumuz Nevzat, 58 yaÅŸÄ±nda ve emekli. Üç kiÅŸilik ailesi olduÄŸunu, 19 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunun iÅŸ aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Geçen hafta bamyanÄ±n 10 lira bu hafta 14 lira, ÅŸeftalinin de 3 liradan 4 liraya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bu ekonomik kriz bizi zorlayacak. Asgari ücretlinin durumu zaten ortada. ErdoÄŸan ‘Bu da geçer yahu’ diyor. Bu da geçer mi? ElektriÄŸe ve doÄŸal gaza kaçÄ±ncÄ± zammÄ± yaptÄ±lar. Ben ekonomideki bu durumun nedeni olarak dÄ±ÅŸ güçleri görmüyorum. Sanki bu bana ‘Bu da geçer yahu’ diyenlerin bir oyunu mu diye de düÅŸünmeden edemiyorum” dedi.

‘SEBZELERÄ°N YANINA ET LAZIM AMA...’

Yine pazaryeri giriÅŸinde 55 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu söyleyip, adÄ±nÄ±n yazÄ±lmasÄ±nÄ± istemeyen bir kadÄ±nla konuÅŸuyoruz. EÅŸinin emekli maaÅŸÄ± ile geçindiklerini, pazarda bu yaz fiyatlarÄ±n hiç düÅŸmediÄŸini hep yüksek olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°stediklerimizin ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsini hiç tam alamadÄ±k. Hep yarÄ±sÄ±nÄ± almak zorunda kalÄ±yoruz. Ailem 4 kiÅŸi, meye olarak ÅŸeftali aldÄ±m mevsimi olmasÄ±na raÄŸmen 4 lira kilosu. Bir kilo ÅŸeftali 4 tane yani kiÅŸi baÅŸÄ± bir tane. DiÄŸerlerinin fiyatlarÄ± da farklÄ± deÄŸil. Gün geçtikçe geçim zorluÄŸumuz artÄ±yor. Birini alÄ±rsak diÄŸerini alamÄ±yoruz. AldÄ±ÄŸÄ±m sebzelerin yanÄ±na et lazÄ±m ama eti alamÄ±yorum. Allah’a ÅŸükür benim durumum birazcÄ±k daha iyi. Durumu çok kötü aileler var.” O da ekonomideki kötü gidiÅŸatÄ±n nedeninin dÄ±ÅŸ güçler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bazÄ± fÄ±rsatçÄ±lÄ±k yapanlarÄ±n da olduÄŸunu ifade etti.

‘HER GÜN ZAM YAPILIYOR, SES ÇIKMIYOR’

Pazarda alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan memur emeklisi Kemal, pazardaki fiyatlarÄ±n sürekli deÄŸiÅŸtiÄŸini, geçen hafta da aynÄ± sebze ve meyveyi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bu hafta geçen haftaya göre en az 20 lira daha pahalÄ±ya alÄ±ÅŸ-veriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bir de ÅŸikayeti var: “Eskiden zam olunca bir tepki olurdu. Åžimdi her gün zam yapÄ±lÄ±yor ses çÄ±kmÄ±yor. Ülke bitmiÅŸ. Åžimdiye kadar her ÅŸey güllük gülistanlÄ±ktÄ± dersek doÄŸru deÄŸil. Åžimdi her ÅŸey kötüye gidiyor. Toplumda biat kültürü egemen.”

FotoÄŸraf: Evrensel

‘BÄ°Z HEP EKSÄ°DEYÄ°Z’

Pazarda eÅŸiyle birlikte alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan 41 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸçi Murat Türkekun, iÅŸçiler olarak zaten durumlarÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 3-4 aydan bu yana da alÄ±m güçlerinin neredeyse yüze 50 oranÄ±nda azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Genelde eÅŸinin pazara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Türkekun, sosyal yaÅŸantÄ±larÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir iÅŸçi için tatile gitmenin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi ve ekledi: “Daha önce 100-120 liraya yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z alÄ±ÅŸ-veriÅŸ, ÅŸu an 180-200 lira. Bu gidiÅŸatÄ± zor atlatÄ±rlar, bu fiyatlar kolay kolay düÅŸmez. Biz hep eksideyiz, önümüzdeki 3-4 aya borçluyuz.”

‘MÄ°LLETÄ° BATIRDILAR, BEN ARTIK BUNLARA OY VERMEM’

AydÄ±n’daki köyünden pazara gelen 26 yaÅŸÄ±ndaki pazarcÄ± Hakan Demir pazarda sebze satÄ±yor. Demir, daha önce pazara gelmek için 150 lira yakÄ±t harcarken ÅŸimdi bunun 250 lira olduÄŸunu, 40 liralÄ±k poÅŸetin yüzde 100 artÄ±ÅŸla 80 liraya yükseldiÄŸini söyledi: “Dün çocuÄŸumun okul alÄ±ÅŸveriÅŸi için kÄ±rtasiyeye gittiÄŸimde defter kalemin fiyatÄ±nÄ±n iki katÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce alamadÄ±m. Biz sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sebzelerin fiyatÄ±nÄ± arttÄ±rmaktan çekiniyoruz, çünkü satamÄ±yoruz ve çürüyor. Milletin alÄ±m gücü düÅŸünce bizimde satÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z yarÄ± yarÄ±ya düÅŸtü. Geçim gittikçe zorlaÅŸÄ±yor daha da kötüye gidecek gibi görülüyor. Yaz bitti ailemi denize dahi götüremedim.” Ekonomik krizin nedeninin hükümetin uyguladÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ politikalar olduÄŸunu vurgulayan Demir, “Bu kafayla gidildiÄŸinde bu krizden çok zor çÄ±kÄ±lÄ±r. Ben üç dönem AKP’ye oy verdim. Milleti batÄ±rdÄ±lar, ben artÄ±k bunlara oy vermem” dedi.

‘KÜÇÜK ESNAF OLARAK DAHA DA UFALIYORUZ’

Pazarda süt ürünleri satÄ±ÅŸÄ± yapan 42 yaÅŸÄ±ndaki 25 yÄ±llÄ±k esnaf Murat’Ä±n tezgahÄ±na yanaÅŸÄ±yoruz. MüÅŸterilerin bu aralar hep “Yine mi zam var?” diye sürekli sorduklarÄ±nÄ± ifade ederek, “Evet zam var. Bir ay öncesine göre bütün ürünlerde süte yapÄ±lan zamma paralel olarak yüzde 18 zamlandÄ±” dedi. HalkÄ±n alÄ±m gücünün düÅŸtüÄŸünü, daha önce bir kilo peynir alan müÅŸterinin ÅŸimdi ancak yarÄ±m kilo alabildiÄŸini belirten Murat, “Biz de giderler artÄ±nca fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± tam olarak yansÄ±tamayÄ±nca kendi karÄ±mÄ±zdan fedakarlÄ±k yaparak yaÅŸÄ±yoruz. Küçük esnaf olarak daha da ufalÄ±yoruz. Ben bu durumun geçici olduÄŸunu düÅŸünüyorum” diye konuÅŸtu.

Cesur, 17 yaÅŸÄ±nda pazarda limon satÄ±yor. Ailesi on kiÅŸi, okulu lise birden terk etmiÅŸ. Limon fiyatlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± 1-2 hafta içinde eski limonun kilosunun 7 liradan 10 liraya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu nedenle satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Ä°ki ay öncesine göre satÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z yarÄ± yarÄ±ya düÅŸtü. Daha önce bir kilo alan ÅŸimdi yarÄ±m kilo alÄ±yor. PoÅŸete, mazota zam geldi maliyetlerimiz arttÄ±. Bu da hem bizi hem müÅŸterileri zorluyor” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:16

www.evrensel.net