ÅžPO Ä°zmir: Folkart Incity'nÄ±n inÅŸaatÄ± durdurulmalÄ±dÄ±r

Mahkeme kararÄ± ile imar planlarÄ± iptal edilen Folkart Incity hakkÄ±nda yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan Åžehir PlancÄ±larÄ± inÅŸaatÄ±n bir Ã¶nce durdurulmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°zmir Bornova KazÄ±m Dirik Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi ile AÄŸaçlÄ± yol olarak bilinen Üniversite Caddesi arasÄ±nda kalan Folkart Åžirketine ait Incity projesinin imar planlarÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ ve mahkeme konut dÄ±ÅŸÄ± kentsel geliÅŸme alanÄ±nÄ±n ticaret konut alanÄ±na çeviren planlarÄ± ÅŸehircilik ilkelerine aykÄ±rÄ± bularak iptal edilmiÅŸti.

Ä°ptal edilen planlarla ilgili dava açan Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°zmir Åžubesi yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±lamada bu bölgedeki hÄ±zla sayÄ±larÄ± artan projelerle ile Ä°zmir'in kent kimliÄŸine aykÄ±rÄ± bir yapÄ±laÅŸmaya gidildiÄŸi belirtildi. Planlarda yükseklik serbestisi verilerek Folklart'a yapÄ±laÅŸma ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi açÄ±klamada plan notundaki yanÄ±ltÄ±cÄ± rakamlarla mevzuata aykÄ±rÄ±, inÅŸaat alanÄ±nÄ± arttÄ±ran çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin sermaye gruplarÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± gözeten ayrÄ±calÄ±klÄ± imar hakkÄ± tanÄ±yan, kent bütününde ciddi sorunlar yaratacak plan deÄŸiÅŸikliklerini durdurma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Bahsi geçen 358 ada 155 no.lu parselle aynÄ± hat üzerinde ve yaklaÅŸÄ±k 600 metre mesafedeki 3777 ada 2 ve 4 parseller için Bornova Belediyesi’ne konut dÄ±ÅŸÄ± kentsel çalÄ±ÅŸma alanÄ±ndan konut+ticarete dönüÅŸtürülen imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvurusu yapÄ±lmÄ±ÅŸ ancak '1/5000 ölçekli NazÄ±m Ä°mar PlanÄ± ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ä°mar PlanÄ± evizyonu bütününde deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi' nedeniyle Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye Meclisi’nin 10 Mart 2014 tarih ve 229 sayÄ±lÄ± meclis kararÄ± ile reddedilmiÅŸtir. Ancak 2014 yÄ±lÄ±nda aynÄ± nitelikteki bir imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi meclisten hukuÄŸa aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± belirterek reddetmiÅŸken mahkeme kararÄ± ile iptal edilmiÅŸ Folkart Incity Projesi imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi 2016 yÄ±lÄ±nda meclisten onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r. Folkart’Ä±n Eski Basmane Otogar alanÄ±ndaki projesi, Ä°EF sponsorluÄŸu gibi konularla birlikte düÅŸünüldüÄŸünde ikilik içeren meclis kararlarÄ± ÅŸüphe uyandÄ±rmaktadÄ±r. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi sermaye gruplarÄ± çÄ±karlarÄ±nÄ± gözeten, ayrÄ±calÄ±klÄ± imar hakkÄ± tanÄ±yan, kent bütününde ciddi sorunlar yaratacak olan parsel bazlÄ± plan deÄŸiÅŸiklerini onaylamayÄ± durdurmalÄ±dÄ±r. Parsel bazlÄ± yapÄ±lan plan deÄŸiÅŸiklikleri kent suçu olmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra planÄ± iptal edilen inÅŸaatlar durmalÄ± ve yÄ±kÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu süreçte kamuya yüklenecek tüm maddi yüklerin sorumlusu bu plan deÄŸiÅŸikliklerini onaylayan Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesidir" denildi.

'KAMUDAN YANA PLANLAMA YAPILMALI'

AçÄ±klama ÅŸöyle sürdürüldü "Mahkemenin iptal ettiÄŸi plan deÄŸiÅŸikliÄŸi yalnÄ±zca bir sermaye grubuna ayrÄ±calÄ±klÄ± imar hakkÄ± ile yaratÄ±lan rantÄ±n yanÄ±nda konunun kent kimliÄŸinden, kentlinin ekonomik durumuna kadar önemli toplumsal sonuçlara da yol açacaÄŸÄ± ve bölgede yer alan diÄŸer iÅŸ alanlarÄ±nÄ±n da bu tür rant baskÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olacaÄŸÄ±nÄ± göstermektedir. Bu anlamda baÅŸta BüyükÅŸehir Belediyesi'nin, çok geç olmadan özellikle son yÄ±llarda Ä°zmir'in sermayenin eline bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ kentleÅŸmesinin bir an önce kamudan yana politikalar ve planlama araçlarÄ± ile ivedilikle ele almasÄ± gerekmektedir". Bornova Belediyesi'ne de mahkeme kararÄ±nÄ±n hayata geçirilerek inÅŸaatÄ±n durdurulmasÄ± istendi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:35

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