Ã‡eÅŸme'de, tarihi kilisede klasik mÃ¼zik dinletisi

Bu yÄ±l 4'Ã¼ncÃ¼sÃ¼Â dÃ¼zenlenen Ã‡eÅŸme UluslararasÄ± Klasik MÃ¼zik Akademisi, tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

ÇeÅŸme Belediyesi ve Mimar Sinan Üniversitesi iÅŸbirliÄŸi ile bu yÄ±l 4.'sü düzenlenen ÇeÅŸme UluslararasÄ± Klasik Müzik Akademisi, ÇeÅŸme çarÅŸÄ±sÄ±ndaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde gerçekleÅŸtiriliyor.

Türkiye’den ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ÇeÅŸme’ye gelecek müzik öÄŸrencileri, ÇeÅŸme UluslararasÄ± Klasik Müzik Akademisi kapsamÄ±nda, 9 gün boyunca, her biri alanÄ±nda uzman eÄŸitmenlerle çalÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± yakalÄ±yorlar.

4. ÇeÅŸme UluslararasÄ± Klasik Müzik Akademisi, Pazartesi günü, gerçekleÅŸtirilen açÄ±lÄ±ÅŸ konseri ile baÅŸladÄ±. Flüt sanatçÄ±sÄ± GülÅŸen Tatu, Camerata Saygun Oda OrkestrasÄ± eÅŸliÄŸinde, klasik müziÄŸin seçkin eserlerini seslendirdi.

Festival programÄ±na göre;

5 Eylül ÇarÅŸamba günü, saat 20.30'da, solist olarak sahne alacak piyanoda Anja David ve kemanda Sena Umul, Camerata Saygun orkestrasÄ± eÅŸliÄŸinde, AvusturyalÄ± bestecilerin eserlerini seslendirecekler.

6 Eylül PerÅŸembe günü, flütte GülÅŸen Tatu, kontrbasta ise Onur Özkaya, Oda MüziÄŸi akÅŸamÄ±nda seçkin eserlerle sanatseverlerin karÅŸÄ±sÄ±nda olacak.

7 Eylül tarihinde, saat 20.30'da gerçekleÅŸtirilecek Vivaldi gecesinde, Ä°talyan Violinist Domenico Nordio, kemanÄ±yla, Vivaldi'nin ünlü bestesi "Mevsimler"i seslendirecek.

8 Eylül Cumartesi günü saat 20.30'da Camerata Saygun OrkestrasÄ±'nÄ±n konseri gerçekleÅŸtirilecek. Pelin HalkacÄ± AkÄ±n ve Mehmet Yasemin'in keman, Ayla Uludere ve Beste YalÄ±'nÄ±n flüt ve Nikolaus Trieb'in viyolonsel çalacaÄŸÄ± konserde, Bach, Vivaldi, Ravel ve Tchaikowsky'nin seçkin eserleri seslendirilecek.

Festivalde, 9 Eylül Pazar günü, saat 20.30'da, "Usta'ya SaygÄ±" konseri gerçekleÅŸtirilecek. 84 yaÅŸÄ±ndaki AvusturyalÄ± usta kemancÄ± Lukas David ile piyanoda Anja David, klasik müziÄŸin seçkin eserleri ile sanatseverlere müzik keyfi yaÅŸatacaklar.

Festival kapsamÄ±nda, 10 Eylül Pazartesi günü, saat 20.30'da, Nikolaus Trieb ve dostlarÄ±, Oda MüziÄŸi konseri ile sanatseverlerle buluÅŸacak. Konserde; Nikolaus Trieb/çello, Eren AydoÄŸan /piyano, Mehmet yasemin/keman ve Consuelo Redondo-Gomez /viyola çalacak.

ÇeÅŸme UluslararasÄ± Klasik Müzik Akademisi, festival süresi boyunca usta müzisyenlerden ve eÄŸitmenlerden eÄŸitim alacak olan akademi öÄŸrencilerinin konseri ile sona erecek. (Ä°ZMÄ°R)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 16:54

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