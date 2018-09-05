Bize kadro deÄŸil, ancak kriz vurur!

Afyonâ€™da iÅŸÃ§i, esnaf ve Ã¶ÄŸrencilerle ekonominin durumunu konuÅŸtuk. Sohbet ettiÄŸimiz taÅŸeron iÅŸÃ§iler, Bize kadro deÄŸil, ancak kriz vururâ€™ diyor.

Turhan Utku YALÇIN

Afyon

Afyon’da iÅŸçi, esnaf ve öÄŸrencilerle ekonominin durumunu, bunun kendi hayatlarÄ±na yansÄ±malarÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Ä°ÅŸten atma kaygÄ±larÄ± baÅŸlayan taÅŸeron iÅŸçiler, “Bizim iÅŸyerinde bu karmaÅŸada ‘fazla eleman var’ diyorlar. O yüzden bizi kadro deÄŸil vursa vursa kriz vurur” diyor. AldÄ±klarÄ± ürünlerin fiyatÄ±nÄ±n iki katÄ±na çÄ±kmasÄ±ndan ÅŸikayetçi olan esnaflar ise kapÄ±ya kilit vurma endiÅŸesi taÅŸÄ±yor.

24 Haziran seçimlerinde AKP-MHP koalisyonunun yüzde 72 oy aldÄ±ÄŸÄ± Åžuhut ilçesinde, çimentoda çalÄ±ÅŸan 2 taÅŸeron iÅŸçisi ile sohbete baÅŸlÄ±yoruz. Seçim dönemi oy verme gerekçelerini, “Biz o gün vatanÄ±mÄ±z için oy verdik. Bugünde aynÄ± tehditler sürüyor” ÅŸeklinde açÄ±klÄ±yorlar. DolarÄ±n yükseliÅŸini de ekonomi politikalarÄ±ndan ziyade dÄ±ÅŸ güçlerin müdahalesi olarak görüyorlar. Öte yandan iÅŸten atÄ±lma kaygÄ±sÄ± yaÅŸÄ±yorlar.

5 AY ÖNCEYE GÖRE FÄ°YAT 2 KAT ARTTI

Ä°ÅŸçiler iÅŸten atÄ±lma, esnaf ise kapÄ±ya kilit vurma endiÅŸesi taÅŸÄ±yor. Eskiden CHP il ve ilçe yönetimlerinde yer almÄ±ÅŸ bir esnaf, 2 hafta önce istifa dilekçesini vermiÅŸ. CHP’nin yaÅŸananlar karÅŸÄ±sÄ±nda muhalefet yapmamasÄ±ndan ÅŸikayetçi olan esnaf ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Memleket yanÄ±yor bizimkiler saçÄ±nÄ± tarÄ±yor. A veya B kim olursa olsun ne deÄŸiÅŸir muhalefet yapmadÄ±ktan sonra. Bak mesela ben 5 ay önce ÅŸu aldÄ±ÄŸÄ±m ketçapÄ± bugün 2 katÄ± fiyatÄ±na alÄ±yorum. KonuÅŸulmasÄ± gereken bu iken biz baÅŸka dertlerdeyiz.”

Her seçimde AKP’ye oy verdiÄŸini belirten bir baÅŸka esnaf ise “Bence Trump kendi ayaÄŸÄ±na sÄ±kÄ±yor o bize mahkum, bak Ä°ncirlik’te biz onu barÄ±ndÄ±rÄ±yoruz; onun mallarÄ±nÄ± biz kullanÄ±yoruz; ‘zaten ben bu kriz var’ diyenlere de inanmÄ±yorum. Herkesin elinde evinde son model araba, telefon, televizyon ama bir yandan da ‘kriz var’ diye aÄŸlÄ±yorlar, bu nasÄ±l iÅŸ?” diyerek sorunsuz bir tablo çiziyor. Ä°ÅŸ kendi hayatÄ±na deÄŸen meselelere gelince, bir anda eleÅŸtirilere baÅŸlÄ±yor.

AynÄ± zamanda hayvancÄ±lÄ±kla da uÄŸraÅŸan esnaf küspenin 3 ay öncesine oranla çok pahalÄ±laÅŸmasÄ±ndan ÅŸikayetçi. EÄŸitim sistemini de eleÅŸtiren ve oÄŸlunun liseye gideceÄŸini söyleyen AKP’li esnaf, “Hiç okul nitelikli, niteliksiz diye ayrÄ±lÄ±r mÄ±? Bence bütün okullarÄ±n nitelikli olmasÄ± gerekir bu çocuÄŸun hakkÄ±” diyor.

DOLARI EN ZÄ°RVEDEYKEN BOZDURMAK VATANPERVERLÄ°K MÄ°?

AKP ve MHP’nin yüzde 71.4 oy aldÄ±ÄŸÄ± merkez ilçede sohbet ettiÄŸimiz üniversite öÄŸrencisi dolardaki artÄ±ÅŸa ve ekonomideki dalgalanmalara tepkili. Tepkisini ÅŸu sözlerle dile getiriyor: “Ben bir giyim firmasÄ±nda harçlÄ±ÄŸÄ±mÄ± çÄ±karmak için reyon görevlisi olarak çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Bana diyorlar ki ekonomi son üç çeyrekte yüzde 10 bilmem kaç büyüdü ben cebime bakarÄ±m orada büyüme var mÄ± diye. Ben büyümediÄŸime göre kemeri büyüyen sÄ±ksÄ±n.”

“Yerli ve milli” söylemine itirazÄ± olan bir baÅŸka genç ise, “Yerli ve milli diye baÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±lar. NeymiÅŸ dolar bozduracakmÄ±ÅŸÄ±m, benim dolarÄ±m yok. MHP dolarÄ±nÄ± bozdurmuÅŸ onu da en zirvedeyken bozdurmuÅŸ; dolarÄ± en zirvedeyken bozdurmak vatanperverlik mi?” diye soruyor.

LÄ°SE ÇAÄžINDA BAÅžLAYAN KARAMSARLIK

Ümidinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren lise son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi ise bu ümitsizliÄŸini ÅŸu sözlerle dile getiriyor: “Bu sene gireceÄŸim sÄ±navÄ±n adÄ± bile ne olacak bilmiyoruz her an deÄŸiÅŸebilir artÄ±k. YaÅŸam, eÄŸitim aklÄ±nÄ±za ne gelirse karamsarÄ±m.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 16:53

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