Turkcellâ€™in en bÃ¼yÃ¼k ortaÄŸÄ± Telia, rÃ¼ÅŸvet suÃ§undan yargÄ±lanÄ±yor

Turkcell'in en bÃ¼yÃ¼k ortaklarÄ±ndan Telia'nÄ±n '3 milyar kron rÃ¼ÅŸvet vermekle' suÃ§landÄ±ÄŸÄ± dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’in en büyük tekellerinden ve Turkcell’in en hissedarÄ± Telia’nÄ±n rüÅŸvet verme suçundan yargÄ±lanmasÄ±na bu sabah Stockholm Ä°lk Mahkemesi’nde baÅŸlandÄ±.

SavcÄ±, Telia’yÄ±, Özbekistan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Ä°slam Kerimo’nu kÄ±zÄ± Gülnara Kerimova’ya 3 milyar kron rüÅŸvet vermekle suçluyor. Åžirketin o sÄ±ralar sorumlu olan 3 yöneticisinin 6 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Telia davasÄ± Ä°sveç’in en büyük rüÅŸvet davasÄ± olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor. SavcÄ±larÄ±n iddianameyi tamamlayarak dava açmasÄ± 6 yÄ±l aldÄ±. Ä°ddianamade, Özbekistan’da ihale almak isteyen ve faaliyet gösteren tüm telekominikasyon ÅŸirketlerinin aynÄ± yola baÅŸvurarak Devlet BaÅŸkanÄ± Kerimov’un kÄ±zÄ±nÄ±n ÅŸirketi Takilant’a rüÅŸvet verdiklerini iddia ediliyor.

TELEKOMÜNÄ°KASYON ÅžÄ°RKETLERÄ° 6 MÄ°LYAR KRON RÜÅžVET VERDÄ°

Telia, Rusya-Norveç ÅŸirketi Vimpelcom ve Rus MTS ÅŸirketlerinin Kerimova’ya toplam 6 milyar rüÅŸvet verdikleri belirtiliyor.

Telia’nÄ±n rüÅŸvet vermesinde kiÅŸisel sorumluluklarÄ± olduklarÄ± belirtilen ÅŸirketin eski Genel Müdürü Lars Nyberg, Avrasya Genel Müdürü Tero Kivisaari ve Telia’nÄ±n Hukuk Åžefinin 6 aydan 6 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.

Telia, davanÄ±n açÄ±lmamamsÄ± ve soruÅŸturmanÄ±n takipsizlikle sonuçlanmasÄ± için büyük bir çaba gösterdi. Kerimova’nÄ±n telekomünikasyon ÅŸirketlerine lisans izni verilmesinde resmi bir sorumluluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek yaptÄ±ÄŸÄ± ödemelerin yasalara göre rüÅŸvet sayÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

SavcÄ± Gunnar Stetler, Özbekistan’Ä±n “diktatörlük olduÄŸunu” ve Gülnara Kerimova’nÄ±n o sÄ±ralar DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevini yürüttüÄŸünü; yetkileri bulunduÄŸunu ve kurumlarÄ±n karar vermesini saÄŸlamak için rüÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

Stetler, “Özbekistan’da iÅŸ yapmak isteyen tüm telekomünikasyon ÅŸirketleri aynÄ± yola baÅŸvurdu. Pratikte Kerimova’nÄ±n off shore ÅŸirketine kararlarÄ±n alÄ±nmasÄ± için ödeme yaptÄ±” dedi.

Ä°SVEÇ DEVLET TELEVÄ°ZYONU AÇIÄžA ÇIKARMIÅžTI

Ä°sveç Devlet Televizyonu’nun “Görevimiz AraÅŸtÄ±rma” programÄ±, 19 Eylül 2012 tarihinde TeliaSonera’nÄ±n Özbekistan’da 3G lisansÄ±nÄ± alabilmek için Özbekistan Devlet BaÅŸkanÄ± Ä°slam Kerimov’un kÄ±zÄ± Gülnara Kerimova’ya 3 milyar kron rüÅŸvet verdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Özbekistan’da yasalara görev lisanslarÄ± vermekte tek yetkili kurum hükümet. Hükümet 3G lisansÄ±nÄ± ise Takilant’a verdi. Hükümetin verdiÄŸi lisanslarÄ±n baÅŸka ÅŸirketlere devretmesi yasak.

TeliaSonera 2007 yÄ±lÄ±nda Ucell adlÄ± ÅŸirketin hisse senetlerini alarak Özbekistan pazarÄ±na girdi. 3G lisansÄ±nÄ± alabilmek için Ä°spanya’nÄ±n güneyindeki Gilbatar’da kurulu Takilant Ltd’le iliÅŸkiye geçti. 2008 yÄ±lÄ±nda ÅŸirkete 3 milyar kron ödedi.

Gazetecilerin araÅŸtÄ±rmalarÄ±, Takilant Ltd’in patronunun Gülnara Kerimova’nÄ±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Gayane Avakyan olduÄŸunu, ÅŸirketin gerçek sahibinin ise Gülnara Kerimova olduÄŸunu gösterdi. Böylelikle TeliaSonera’nÄ±n lisans devretme yetkisi olmayan bir ÅŸirkete ödeme yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

2010 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda TeliaSonera’nÄ±n Takilant’daki hisse senetlerinin yüzde 94’e ulaÅŸmasÄ±yla 3G lisansÄ± da TeliaSonera’ya geçti. Böylelikle TeliaSonera bir tür hülle yaparak 3G lisansÄ±na sahip oldu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 16:33

www.evrensel.net