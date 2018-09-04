Ä°thal hayvanlar ve denetimsizlik halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ediyor

TÃ¼ketici HaklarÄ± DerneÄŸi, ÅŸarbon ve nedenleri hakkÄ±nda bilgi verirken tÃ¼keticileri damgasÄ±z et kullanmamalarÄ± konusunda uyardÄ±.

Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi (THD), ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± nedenleri ve olasÄ± sonuçlarÄ± üzerinde tüketicileri uyardÄ±. THD Genel Merkezi'nde yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla birlikte damgasÄ±z et tüketilmemesi konusunda uyarÄ± yapÄ±larak yerli ve saÄŸlÄ±klÄ± hayvan eti tüketilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. THD Genel BaÅŸkanÄ± Turhan Çakar, tüketicilerin risk altÄ±nda olduÄŸunu ifade ederek, halkÄ±n ÅŸarbon dÄ±ÅŸÄ±nda iki yüzün üzerinde zoonoz hastalÄ±klarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirtti. Çakar, “Hem halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hem de yerli hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan canlÄ± hayvan ve et ithalatÄ± ivedilikle durdurulsun” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

YANLIÅž HAYVANCILIK POLÄ°TÄ°KASI SADECE ÅžARBONU GETÄ°RMEDÄ°

Çakar, yaygÄ±nlaÅŸan ÅŸarbonun tüketicileri güvensizliÄŸe iterek risk altÄ±na koyduÄŸunu söyleyerek, “YanlÄ±ÅŸ hayvancÄ±lÄ±k politikasÄ± ülkeyi ÅŸarbon kaosuna sürükledi. Ülkemizde kesilen etlerin yarÄ±sÄ± kaçak ve damgasÄ±z. Tüketiciler damgasÄ±z et ile ithal hayvan eti tüketmesin”dedi.

HalkÄ±n yalnÄ±zca ÅŸarbon deÄŸil, hayvan ve hayvansal ürünlerden insana bulaÅŸan iki yüzün üzerinde zoonoz hastalÄ±klarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ifade eden Çakar, ithal hayvan nedeniyle Türkiye'nin hangi bölgelerinde ne kadar hayvan bulunduÄŸu ve tehlike altÄ±nda olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinmediÄŸini söyledi.

'KESÄ°LEN ETLERÄ°N YARISI KAÇAK VE DAMGASIZ'

Kontrolsüz ve denetimsiz canlÄ± hayvan ve et ithalatÄ±nÄ±n halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸinin dile getiren Çakar, “Uzmanlar, ülkemizde kesilen etlerin yarÄ±sÄ±nÄ±n kaçak ve damgasÄ±z olduÄŸunu söylemektedirler. Özellikle de mezbahalarÄ±n çoÄŸunun saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ± uygun deÄŸildir. Buralarda veteriner hekim istihdam edilmemektedir ve karantina kurallarÄ±na uygun hareket edilmediÄŸi söylenmektedir”diye konuÅŸtu.

DENETÄ°MÄ° ÖZEL ÅžÄ°RKETLER YAPIYOR

Denetim hizmetlerinin kamuda çalÄ±ÅŸan veteriner hekimler yerine özel ÅŸirketlere yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Çakar, “Bu son derece sakÄ±ncalÄ± ve yanlÄ±ÅŸ bir uygulamalÄ±dÄ±r. Ä°thal edilen hayvanlarÄ±n, ithal edildikleri ülkelerde aÅŸÄ±larÄ±nÄ±n yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kontrol edilmemektedir. DiÄŸer taraftan, karantina süresine uyulmadan hayvanlarÄ±n iç piyasaya daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±, ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±na neden olmuÅŸtur. AnlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla, veteriner hekimler devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TarÄ±m ve Orman BakanÄ± ile ülke yöneticilerine ve yetkililerine çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz. Mezbahalar yerine saÄŸlÄ±klÄ± kombinalar kurulsun. Veteriner hekim istihdamÄ± yeterli sayÄ±ya çÄ±kartÄ±lsÄ±n. Bununla birlikte, veteriner hekimlere yetki ve sorumluluk verilsin. Hem halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hem de yerli hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan canlÄ± hayvan ve et ithalatÄ± ivedilikle durdurulsun.”dedi.

'YERLÄ° HAYVANCILIK POLÄ°TÄ°KASINA AÄžIRLIK VERÄ°LSÄ°N'

Ä°thal hayvan ve et lobisinin yararÄ± yerine küçük üretici ve halkÄ±n yararÄ±nÄ±n ön plana alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Çakar, son günlerde aracÄ±larÄ±n ÅŸarbonu fÄ±rsat bilerek et fiyatlarÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±klarÄ± dile getirerek, “Tüketiciler saÄŸlÄ±klÄ± ve güvenilir yerli hayvan eti istemektedir. SaÄŸlÄ±klÄ± ve ucuz et ancak yerli hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸtirilmesi ile saÄŸlanÄ±r. Bunu dikkate alarak, tüketici haklarÄ±na, küçük çiftçi ve kamu yararÄ±na, sosyal devlet anlayÄ±ÅŸÄ±na uygun yerli hayvancÄ±lÄ±k politikasÄ±na öncelik ve aÄŸÄ±rlÄ±k verilsin”ÅŸeklinde konuÅŸtu. Çakar, tüketicilere seslenerek damgasÄ±z et almamalarÄ±nÄ± ve ithal hayvan yerine yerli, saÄŸlÄ±klÄ± hayvan eti tüketmelerini istedi. (Ankara/EVRENSEL)

KORUYUCU HEKÄ°MLÄ°K ÖNLEMÄ° ARTIRILMALI

Ä°stanbul Tabib OdasÄ± da Ä°stanbul Veteriner Hekimleri OdasÄ± ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ä°nfeksiyon HastalÄ±klarÄ± DerneÄŸi son dönemde ithal edilen etlerle gündeme gelen ve Ä°stanbul’da da görülen ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± ile ilgili bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Åžarbon tehdidine karÅŸÄ± bir araya gelen saÄŸlÄ±k örgütleri bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek halkÄ± bilgilendirdi, hükümeti uyardÄ±. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ä°stanbul Tabib OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr PÄ±nar Saip “Son günlerde hem hayvanlarda hem insanlarda ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. Koruyucu hekimlik önlemleri alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bu hastalÄ±k ciddi bir saÄŸlÄ±k sorununa dönüÅŸebilir” dedi.

HAYVANCILIÄžIMIZIN ÖLÜM FERMANI

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ä°nfeksiyon HastalÄ±klarÄ± DerneÄŸi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap ÅžimÅŸek Yavuz da “Åžarbon esas olarak otobur memelilerin hastalÄ±ÄŸÄ± olup, insanlara bulaÅŸan bir bakteridir. Ülkemizde yÄ±llar içinde azalmÄ±ÅŸtÄ±r. Fakat baÅŸta DoÄŸu Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok ilde hem hayvanlarda hem de insanlarda ÅŸarbon olgularÄ± halen görülmektedir” diye konuÅŸtu. Yavuz, ölen ya da hastalanan hayvanlarÄ±n kesilmesi, derisinin yüzülmesi, etlerinin ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸarbonun deriye bulaÅŸmasÄ±yla deri ÅŸarbonu, çiÄŸ ve az piÅŸmiÅŸ hayvan etlerinin yenmesiyle de sindirim sistemi ÅŸarbonunun ortaya çÄ±kabileceÄŸini söyledi. Yavuz ayrÄ±ca hayvanlarÄ±n kÄ±l ve yünlerinin iÅŸlenmesi sÄ±rasÄ±nda akciÄŸer ÅŸarbonu ortaya çÄ±kabileceÄŸine de dikkat çekti. Yavuz, “HayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ölüm fermanÄ± olan denetimsiz canli hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatÄ±ndan vazgeçilmelidir’ diye konuÅŸtu.

Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ± sorununun gelecekte ülke ekonomisini kötü etkileyeceÄŸini belirten Ä°stanbul Veteriner Hekimleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Murat Arslan ise “Biz hayvan ihracatÄ± yapabilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Ama sürekli olarak hayvan hastalÄ±klarÄ± ile anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için hayvan ihracatÄ± yapamayacak konuma geliyoruz” dedi.

Ä°stanbul’un dÄ±ÅŸÄ±nda toplu kesim ve satÄ±ÅŸ yerlerinin oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Veteriner Hekimleri OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Necati Bozkurt da “Hayvanlar bu ÅŸekilde kesildiÄŸi zaman bu tür hastalÄ±klarÄ±n ortaya çÄ±kma riski azalmaktadÄ±r. Hayvanlar kesinlikle veteriner hekimlerinin kontrolünden geçmelidir. Özellikle küçükbaÅŸ hayvanlarÄ±n yüzde 95’i kontrolden geçilmeden kesiliyor’ ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

TTB: Saklayarak ÅŸarbonun Ã¼stesinden gelinemez

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 16:45

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