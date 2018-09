Ä°thal hayvanlar ve denetimsizlik halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ediyor

Tüketici Hakları Derneği, şarbon ve nedenleri hakkında bilgi verirken tüketicileri damgasız et kullanmamaları konusunda uyardı.

Tüketici Hakları Derneği (THD), şarbon hastalığı nedenleri ve olası sonuçları üzerinde tüketicileri uyardı. THD Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla birlikte damgasız et tüketilmemesi konusunda uyarı yapılarak yerli ve sağlıklı hayvan eti tüketilmesi çağrısı yapıldı. THD Genel Başkanı Turhan Çakar, tüketicilerin risk altında olduğunu ifade ederek, halkın şarbon dışında iki yüzün üzerinde zoonoz hastalıklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Çakar, “Hem halk sağlığı hem de yerli hayvancılığımız açısından canlı hayvan ve et ithalatı ivedilikle durdurulsun” dedi.

YANLIŞ HAYVANCILIK POLİTİKASI SADECE ŞARBONU GETİRMEDİ

Çakar, yaygınlaşan şarbonun tüketicileri güvensizliğe iterek risk altına koyduğunu söyleyerek, “Yanlış hayvancılık politikası ülkeyi şarbon kaosuna sürükledi. Ülkemizde kesilen etlerin yarısı kaçak ve damgasız. Tüketiciler damgasız et ile ithal hayvan eti tüketmesin”dedi.

Halkın yalnızca şarbon değil, hayvan ve hayvansal ürünlerden insana bulaşan iki yüzün üzerinde zoonoz hastalıklarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Çakar, ithal hayvan nedeniyle Türkiye'nin hangi bölgelerinde ne kadar hayvan bulunduğu ve tehlike altında olup olmadığının bilinmediğini söyledi.

'KESİLEN ETLERİN YARISI KAÇAK VE DAMGASIZ'

Kontrolsüz ve denetimsiz canlı hayvan ve et ithalatının halk sağlığını tehdit ettiğinin dile getiren Çakar, “Uzmanlar, ülkemizde kesilen etlerin yarısının kaçak ve damgasız olduğunu söylemektedirler. Özellikle de mezbahaların çoğunun sağlık koşulları uygun değildir. Buralarda veteriner hekim istihdam edilmemektedir ve karantina kurallarına uygun hareket edilmediği söylenmektedir”diye konuştu.

DENETİMİ ÖZEL ŞİRKETLER YAPIYOR

Denetim hizmetlerinin kamuda çalışan veteriner hekimler yerine özel şirketlere yaptırıldığını söyleyen Çakar, “Bu son derece sakıncalı ve yanlış bir uygulamalıdır. İthal edilen hayvanların, ithal edildikleri ülkelerde aşılarının yapılıp yapılmadığı kontrol edilmemektedir. Diğer taraftan, karantina süresine uyulmadan hayvanların iç piyasaya dağıtılması, şarbon hastalığının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Anlaşıldığı kadarıyla, veteriner hekimler devre dışı bırakılmıştır. Tarım ve Orman Bakanı ile ülke yöneticilerine ve yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Mezbahalar yerine sağlıklı kombinalar kurulsun. Veteriner hekim istihdamı yeterli sayıya çıkartılsın. Bununla birlikte, veteriner hekimlere yetki ve sorumluluk verilsin. Hem halk sağlığı hem de yerli hayvancılığımız açısından canlı hayvan ve et ithalatı ivedilikle durdurulsun.”dedi.

'YERLİ HAYVANCILIK POLİTİKASINA AĞIRLIK VERİLSİN'

İthal hayvan ve et lobisinin yararı yerine küçük üretici ve halkın yararının ön plana alınması gerektiğini söyleyen Çakar, son günlerde aracıların şarbonu fırsat bilerek et fiyatlarını arttırdıkları dile getirerek, “Tüketiciler sağlıklı ve güvenilir yerli hayvan eti istemektedir. Sağlıklı ve ucuz et ancak yerli hayvancılığın geliştirilmesi ile sağlanır. Bunu dikkate alarak, tüketici haklarına, küçük çiftçi ve kamu yararına, sosyal devlet anlayışına uygun yerli hayvancılık politikasına öncelik ve ağırlık verilsin”şeklinde konuştu. Çakar, tüketicilere seslenerek damgasız et almamalarını ve ithal hayvan yerine yerli, sağlıklı hayvan eti tüketmelerini istedi. (Ankara/EVRENSEL)

KORUYUCU HEKİMLİK ÖNLEMİ ARTIRILMALI

İstanbul Tabib Odası da İstanbul Veteriner Hekimleri Odası ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği son dönemde ithal edilen etlerle gündeme gelen ve İstanbul’da da görülen şarbon hastalığı ile ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Şarbon tehdidine karşı bir araya gelen sağlık örgütleri bir basın toplantısı düzenleyerek halkı bilgilendirdi, hükümeti uyardı. Basın toplantısında konuşan İstanbul Tabib Odası Başkanı Prof. Dr Pınar Saip “Son günlerde hem hayvanlarda hem insanlarda şarbon hastalığı görülmektedir. Koruyucu hekimlik önlemleri alınmadığı takdirde bu hastalık ciddi bir sağlık sorununa dönüşebilir” dedi.

HAYVANCILIĞIMIZIN ÖLÜM FERMANI

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da “Şarbon esas olarak otobur memelilerin hastalığı olup, insanlara bulaşan bir bakteridir. Ülkemizde yıllar içinde azalmıştır. Fakat başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok ilde hem hayvanlarda hem de insanlarda şarbon olguları halen görülmektedir” diye konuştu. Yavuz, ölen ya da hastalanan hayvanların kesilmesi, derisinin yüzülmesi, etlerinin ayrıştırılması sırasında şarbonun deriye bulaşmasıyla deri şarbonu, çiğ ve az pişmiş hayvan etlerinin yenmesiyle de sindirim sistemi şarbonunun ortaya çıkabileceğini söyledi. Yavuz ayrıca hayvanların kıl ve yünlerinin işlenmesi sırasında akciğer şarbonu ortaya çıkabileceğine de dikkat çekti. Yavuz, “Hayvancılığımızın ölüm fermanı olan denetimsiz canli hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatından vazgeçilmelidir’ diye konuştu.

Şarbon hastalığı sorununun gelecekte ülke ekonomisini kötü etkileyeceğini belirten İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise “Biz hayvan ihracatı yapabilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Ama sürekli olarak hayvan hastalıkları ile anıldığığımız için hayvan ihracatı yapamayacak konuma geliyoruz” dedi.

İstanbul’un dışında toplu kesim ve satış yerlerinin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Necati Bozkurt da “Hayvanlar bu şekilde kesildiği zaman bu tür hastalıkların ortaya çıkma riski azalmaktadır. Hayvanlar kesinlikle veteriner hekimlerinin kontrolünden geçmelidir. Özellikle küçükbaş hayvanların yüzde 95’i kontrolden geçilmeden kesiliyor’ ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

