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Akar'Ä±n, Jeffrey'i kabulünde Suriye'deki geliÅŸmeler ele alÄ±nÄ±rken, YPG'nin bölgedeki varlÄ±ÄŸÄ±ndan duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n da ifade edildiÄŸi öÄŸrenildi.
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 16:21
FotoÄŸraf: Arif AkdoÄŸan/AA
Hulusi Akar, ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
04 EylÃ¼l 2018 16:13
Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, ABDâ€™nin Suriye Ã–zel Temsilcisi James Jeffrey ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.
Akar'Ä±n, Jeffrey'i kabulünde Suriye'deki geliÅŸmeler ele alÄ±nÄ±rken, YPG'nin bölgedeki varlÄ±ÄŸÄ±ndan duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n da ifade edildiÄŸi öÄŸrenildi.
GörüÅŸmede, Suriye ve Ä°dlib konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. (AA)
Rusya ve Suriye ordusu Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 16:21
Trump'tan Ä°dlib aÃ§Ä±klamasÄ±: Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar hata yapar
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