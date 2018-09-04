Almanyaâ€™da yeni bir sol hareket kuruldu: AyaÄŸa Kalk

Almanya'da 'sol Ã§oÄŸunluÄŸun hÃ¼kÃ¼mete dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi' amacÄ±yla 'Aufstehen' (AyaÄŸa Kalk) adÄ±yla yeni bir sol hareket kuruldu.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Almanya’da farklÄ± partilerden bir araya gelen siyasetçiler, aydÄ±nlar ve sanatçÄ±lar yeni bir sol hareket kurdu. “Aufstehen” (AyaÄŸa Kalk) adÄ±yla kurulan hareketin amacÄ±nÄ±n mevcut sol partiler SPD, YeÅŸiller ve Sol Parti üzerinde baskÄ± kurarak, halk arasÄ±nda var olan “sol çoÄŸunluÄŸun hükümete dönüÅŸmesi”nin amaçlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

BERLÄ°N’DE KURULUÅž TOPLANTISI

Berlin’de düzenlenen “Aufstehen”in kuruluÅŸ toplantÄ±sÄ±nda Sol Parti Meclis Grubu EÅŸ BaÅŸkanÄ± Sahra Wagenknecht, YeÅŸiller Partisi eski EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ludger Volmer, SPD üyesi Flensburg Belediye BaÅŸkanÄ± Simona Lange, Berlin Ernst Busch Sanat Yüksek Okulu ÖÄŸretim Üyesi ve Dramatolog Prof. Dr. Bernd Stegemann katÄ±ldÄ±.

BasÄ±nÄ±n yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸi toplantÄ±da, “Aufstehen” hareketinin 4 AÄŸustos’ta internet üzerinden ilan edilmesinden bu yana 100 bin kiÅŸinin kaydolduÄŸu belirtilerek, farklÄ± partilerden insanlarÄ±n ilgi gösterdiÄŸi, bundan sonra da ilginin devam edeceÄŸi ifade edildi.

Sol Parti yönetimin destek vermediÄŸi, ancak Wagenknecht ve bazÄ± parti yöneticilerinin önayak olduÄŸu hareketin asÄ±l amacÄ±nÄ±n 2021’de yapÄ±lacak genel seçimlere kadar savaÅŸa, silahlanmaya, sosyal kÄ±sÄ±tlamalara karÅŸÄ± çÄ±kan ve sosyal adalet talep eden kitlelerin sesi olmak olduÄŸu belirtildi.

Aaufstehen logosu

MÜLTECÄ° POLÄ°TÄ°KASINDA SOL PARTÄ° Ä°LE AYRIÅžMA

Hareketin Sol Parti ile arasÄ±ndaki en önemli farkÄ± ise mülteci politikasÄ± oluÅŸturuyor. Sol Parti, prensip olarak kapÄ±larÄ±n mültecilere açÄ±k tutulmasÄ±nÄ± savunurken, “Aufstehen” hareketi öncelikle Almanya’ya gelemeyen mültecilere yardÄ±m edilmesini ve iltica nedenlerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Åžimdilik bir parti kurmanÄ±n gündemde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Wagenknecht, gelecekte yerel düzeyde örgütlenmelere gideceklerini ifade ederek, söz konusu üç partinin dÄ±ÅŸÄ±nda yeni bir partinin kurulabileceÄŸinin de mesajÄ±nÄ± verdi.

Daha önce YeÅŸiller Partisi eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±nda müsteÅŸarlÄ±k yapan, o dönem savaÅŸ politikalarÄ±na destek veren Ludger Volmer ise yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, YeÅŸiller’in geçmiÅŸteki pek çok özelliÄŸini kaybettiÄŸini, bu nedenle daha önceki YeÅŸiller’in taleplerini savunan bir harekete ihtiyaç duyulduÄŸunu, bu nedenle hareketin içinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

SPD’YE ‘KAPIYI KAPAMA’ ÇAÄžRISI

KÄ±sa bir süre önce SPD genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olan ve partisinin Angela Merkel baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±na koalisyon hükümetine katÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan Flensburg Belediye BaÅŸkanÄ± Simone Lange ise amacÄ±nÄ±n partisi üzerinde baskÄ±yÄ± artÄ±rmak ve sosyal politikalara yönelmesini saÄŸlamak olduÄŸunu ifade etti. Lange, partisine “Aufstehen” hareketine hemen kapÄ±yÄ± kapatmamasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda da bulundu.

ToplantÄ±da, hareketin kurucu olan kiÅŸiler sürekli sokak hareketiyle partiler üzerinde baskÄ± kuracaklarÄ±ndan söz ederken, gazetecilerin “Son günlerde dikkat çeken Chemnitz’e gittiniz mi?” sorularÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda zor durumda düÅŸtükleri de görüldü. KonuÅŸmacÄ±lar Chemnitz’e gitmediklerini söyledi.

AfD’YE GÄ°DEN OYLARI GERÄ° ALMAK

Hareketin arkasÄ±ndaki asÄ±l isim olarak bilinen Sol Parti Saarland Meclis Grubu BaÅŸkanÄ± Oskar Lafontaine, toplantÄ±ya katÄ±lmazken, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Aufstehen”in en önemli görevleri arasÄ±nda Ä±rkçÄ± AfD partisine giden oylarÄ± geri getirmek olduÄŸunu ifade etti.

SPD, YeÅŸiller ve Sol Parti yönetimleri ise yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda “Afstehen” hareketiyle aralarÄ±na mesafe koydular.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 09:02

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